Bezzecchi vence en la 'sprint'; Quartararo, Moreira y Kelso, en las 'pole position'

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) venció la carrera 'sprint' del Gran Premio de Australia de MotoGP que se ha disputado en el circuito de Phillip Island.

En ese carismático escenario, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), el brasileño Diogo Moreira (Kalex) y el australiano Joel Kelso (KTM), consiguieron las 'pole position' en sus respectivas categorías.

Bezzecchi no perdió los nervios tras la salida, superado por algunos rivales, para recuperar terreno con el paso de las vueltas y acceder al liderato en la sexta vuelta, a partir de cuyo momento se marchó de todos sus rivales en pos de la tercera victoria 'sprint' de la temporada.

Bien es cierto que en la salida no falló el autor de la 'pole', Fabio Quartararo, pero por detrás de él tanto Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) como Jack Miller (Yamaha YZR M 1) protagonizaron una espectacular salida para liderar las primeras curvas de carrera.

Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), que salía cuarto, se puso líder en la segunda parte de la primera vuelta con cierta holgura, pero antes de concluir el primer giro, Marco Bezzecchi ya estaba tras el rebufo de la moto del español, aunque cometió un par de errores y no fue hasta el sexto giro cuando superó a Fernández.

Mientras, Fabio Quartararo, autor de la 'pole position', se vio superado poco a poco por varios rivales para concluir la primera vuelta en la sexta posición y séptimo al final de las trece vueltas de la carrera 'sprint', que venció Bezzecchi con Raúl Fernández y Pedro Acosta también sobre el podio.

El francés Fabio Quartararo arrebató con anterioridad la 'pole position' en el último segundo al italiano Marco Bezzecchi, además de establecer un nuevo récord absoluto de vuelta rápida en Phillip Island para MotoGP, pues con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta, consiguió la quinta 'pole' de la temporada.

Quartararo estableció además un nuevo récord con un tiempo de 1:26.465, que rebajaba la marca que en la jornada del viernes había conseguido Bezzecchi, al rodar en 1:26.492, junto a ellos en la primera línea, acabó el 'local' Jack Miller.

La segunda línea de la formación de salida fue para Raúl Fernández, Pedro Acosta y Alex Márquez, con Fermín Aldeguer, Pol Espargaró y Luca Marini en la tercera, y Fabio di Giannantonio, 'Pecco' Bagnaia, sancionado con la pérdida de tres posiciones en la carrera larga por molestar a Bezzecchi en la clasificación, lo que beneficia a Alex Rins, Brad Binder y Joan Mir.

La lucha por el título en Moto2

El brasileño Diogo Moreira (Kalex) se hizo con la 'pole position', la sexta de la temporada, en Moto2, además de batir el récord absoluto de la categoría con un tiempo de 1:29.817 que batía el récord que en la primera clasificación había establecido el español Daniel Holgado (Kalex), con 1:30.197.

Holgado logró la quinta posición de la formación de salida, superado por el brasileño, el australiano Senna Agius (Kalex), el líder del mundial Manuel González (Kalex) y el británico Jake Dixon (Boscoscuro), y por delante de su compañero de equipo, el colombiano de origen español David Alonso, que completará la segunda línea de salida.

Rueda, segundo en Moto3

El australiano Joel Kelso (KTM) sorprendió 'en casa' a todos los favoritos de Moto3 al lograr la 'pole position', con récord absoluto incluido, al ser el más rápido en el circuito de Phillip Island, con un tiempo de 1:34.056.

Era su primera 'pole position' de la temporada y la segunda de su carrera deportiva, batiendo el récord que en la jornada del viernes había establecido el español David Almansa (Honda), en 1:34.726.

Kelso le 'sacó' 91 milésimas de segundo de ventaja al ya campeón del mundo español José Antonio Rueda (KTM), que estará también en la primera línea junto al italiano Luca Lunetta (Honda).

La segunda línea será para Taiyo Furusato, Matteo Bertelle y Álvaro Carpe, con Joel Esteban, Adrián Fernández y Máximo Quiles en la tercera, y Guido Pini, Stefano Nepa y Marco Morelli en la cuarta.