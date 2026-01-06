Benalup acoge a los periodistas deportivos de la provincia de Cádiz

Benalup-Casas Viejas acogió el XII Torneo de Navidad de la Asociación de la Prensa Deportiva de Cádiz, que cada año reúne en estas fiestas a periodistas deportivos de toda la provincia para celebrar una jornada cultural, deportiva y solidaria en torno a la asamblea anual del colectivo.

El evento, organizado por la APD Cádiz, el Ayuntamiento de Benalup y la Mancomunidad de municipios de la Comarca de la Janda, contó con la colaboración de El Corte Inglés y Coca-Cola.

Arrancó la jornada en el Pabellón Deportivo Municipal 'Joselito' con el tradicional partido de fútbol sala entre informadores deportivos, contando también con la participación de, entre otros invitados, el alcalde de Benalup, Antonio Cepero; el presidente de la Mancomunidad de municipios de la Comarca de la Janda, Javier Rodríguez; y el concejal de deportes del Ayuntamiento de Vejer, José Ligero.

Tras el igualado partido, el grupo se trasladó para celebrar su asamblea anual a la Casa la Cultura, donde fue recibido la Delegada de Deportes, Raquel Gardón, que entregó unos recuerdos de la visita a la localidad. Por otra parte, cada participante en la jornada entregó un mínimo de cinco kilos de alimentos no perecederos destinados a Cáritas de Benalup.

La previsión de lluvia alteró el programa inicial, pero gracias a la gestión del ayuntamiento se realizó una visita guiada al Centro de Interpretación Cádiz Prehistórico, donde los asistentes conocieron al detalle los distintos períodos que conforman la Prehistoria en la provincia de Cádiz.

Se cerró la jornada con un almuerzo de convivencia en el Hotel y Restaurante Benalup Golf y el tradicional sorteo de regalos de El Corte Inglés.