El Barcelona agota las 23.000 entradas para el primer entrenamiento de este viernes en el Camp Nou

El Barcelona ha vendido la totalidad de las 23.000 entradas disponibles para presenciar el entrenamiento a puertas abiertas de este viernes en el Spotify Camp Nou, que será el primer evento abierto al público general desde el inicio de la obras de remodelación del estadio en el verano de 2023.

La sesión servirá como prueba técnica y operativa para comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas, accesos y diferentes aspectos de la instalación, en el marco del proceso de reapertura progresiva del recinto ubicado en el barrio de Les Corts El aforo será de unos 23.000 espectadores, que estarán ubicados en la zona de tribuna y de gol sur, las dos áreas correspondientes a la fase 1A de la remodelación del estadio de las que el club ya dispone de la licencia de primera ocupación por parte del Ayuntamiento de Barcelona.

El objetivo del club azulgrana es volver a jugar los partidos del primer equipo de fútbol masculino en el Spotify Camp Nou cuando obtenga la licencia de la fase 1B, que ampliará el aforo hasta los 45.000 espectadores. De momento, el recinto abrirá sus puertas al público este viernes a las 9:30 para una sesión de entrenamiento que empezará a las 11:00, con un precio de 5 euros por entrada para los socios y de 10 para el público general.

En los próximos días, el club azulgrana liberará progresivamente algunas entradas adicionales en caso de que las reservadas para compromisos institucionales o técnicos no sean utilizadas. Toda la recaudación se destinará íntegramente al proyecto Pulseras Blaugranas, impulsado por la Fundación Barça, una iniciativa que tiene como objetivo mejorar el bienestar emocional de los niños y adolescentes hospitalizados, así como el de sus familiares, y que además impulsa la investigación de terapias innovadoras que contribuyen a mejorar la evolución de las enfermedades.