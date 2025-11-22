Baloncesto: el puertorrealeño Rubén Domínguez se desata en Estados Unidos y llama a la puerta de la selección española

Un talento de Puerto Real anda suelto en Estados Unidos. Rubén Domínguez empezó a jugar al baloncesto con 5 años en Puerto Real, su municipio de nacimiento, y desde pequeño no sólo disfrutó sino que además destacó. Se formó en la AD Canteras y allí se convirtió en el jugador más joven de la historia del club en estar federado.

El puertorrealeño fue progresando y con 11 años fichó la cantera del Unicaja de Málaga, el club de baloncesto de referencia en Andalucía. En 2018, con 15 primaveras, se enroló en el Torrelodones y un año después firmó por el Estudiantes, con el que debutó en la Liga Endesa (la máxima categoría del baloncesto español).

Tras una campaña en el Tau Castelló de la Liga LEB Oro, en agosto de 2024 de se unió al Bilbao Basket, de la Liga Endesa, y tras un año en el cuadro vasco, dio el salto a Estados Unidos para firmar por el Texas A&M Aggies de la NCAA (Liga universitaria).

En América está demostrando su valía. Con 22 años, afronta una campaña clave en su carrera. Escolta de 1,99, trabajador, disciplinado y entregado al deporte de la canasta, si por algo sobresale es por habilidad en el tiro exterior. En diciembre de 2024, hizo 35 puntos en un partido de Bilbao Basket y se convirtió en el máximo anotador del equipo norteño en un encuentro. Y algo más. Se convirtió en el cuarto jugador de todos los tiempos de la Liga española en encestar ocho lanzamientos de tres puntos en un partido con 21 años o menos. Antes lo habían logrado Alberto Herreros, Álex Abrines y Mario Hezonja.

Y ahora, en su recorrido estadounidense, su nombre empieza a sonar con fuerza. Hace sólo un par de días, el gaditano anotó 30 puntos en la victoria de los Aggies sobre Manhattan. Lo curioso es que sólo tiró de tres con una efectividad asombrosa. Lanzó 14 triples y metió una decena. Fue el primer jugador en la historia de su equipo en hacer diez triples en un partido. Una auténtica exhibición a la que añadió cinco rebotes y un par de asistencias.

El puertorrealeño lideró a su equipo y puso de manifiesto una vez más sus enormes dotes para el tiro exterior del que la selección española anda algo cojo desde la retirada de la leyenda Juan Carlos Navarro. Rubén Domínguez sobresale en América y llama a las puertas de la selección española, con la que en 2022 ganó en Europeo sub'20.