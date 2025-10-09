Dos atletas del Club Bahía de Cádiz acuden al Campeonato de Europa Máster

Los atletas máster españoles desembarcan en la isla portuguesa de Madeira con la intención de traerse un récord de medallas en la maleta, no en vano la cifra de inscritos de nuestro país para esta cita es la mayor cifra de la historia.

Para ello habrán de demostrar su buen estado de forma frente al resto de atletas europeos de 40 países que participarán en este evento, que supone el culmen de la temporada para los atletas continentales.

Por parte del Club de Atletismo Bahía de Cádiz, participaran dos atletas en este Campeonato de Europa Máster: Eloy J. Dalí Verdugo, en la categoría M40 que lo hará en la prueba de los 200 metros lisos. María del Carmen Franco Sanjosé, en la categoría F55 que tomará parte en las pruebas de 200 metros lisos, 400 metros lisos y 4 x 400 metros mixto formando parte de la selección española.

El número de participantes totales europeos asciende a 4.141 (4.185 contando a los que acuden procedentes de 14 países fuera de Europa), de ellos 427 son españoles (295 hombres y 132 mujeres). España se presenta con la tercera cifra de inscritos tras Gran Bretaña y Alemania y ha de aspirar a ese puesto en el medallero, tras haber sido cuarta en las dos últimas ediciones, celebradas ambas en Italia, de Jesolo-2019 y Pescara-2023. La competición tendrá lugar hasta el 19 de octubre.

El evento cuenta con el apoyo y patrocinio de la EMA, junto a los distintos municipios locales, la Federación Portuguesa de Atletismo, así como la Asociación de Atletismo de la Región Autónoma de Madeira, que se encargarán de que los atletas vivan una agradable experiencia en la Isla a lo largo de todas las jornadas que dura la competición.