Álex Márquez gana en casa y retrasa el primer ‘match ball’ de Marc

El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) logró su segunda victoria de la temporada, tras la de Jerez al ganar el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, con lo que frena el ‘match ball’ de su hermano Marc en la siguiente cita de la temporada, en el circuito italiano de Misano.

Aunque Marc Márquez sorprendió a su hermano en la salida, en el cuarto giro Alex Márquez recuperó el liderato de la carrera, que ya dominó hasta ver la bandera de cuadros de esta decimoquinta cita del campeonato, un triunfo con el que impide la consecución matemática del título por parte de su hermano en la siguiente carrera de la temporada dentro de siete días.

Alex Márquez, una vez más, no falló en la salida, aunque no pudo evitar que su hermano Marc se le metiera por dentro en la primera curva del trazado y, aunque intentó recuperar la posición el líder del campeonato, la defendió muy bien, con el también español Pedro Acosta (KTM RC 16) en la tercera posición.

En la curva 1 del cuarto giro Álex superó a Marc, que a la postre le dio el triunfo

Instantes más tarde, en la segunda vuelta, se iba por los suelos el italiano Marco Bezzecchi y su compatriota Fabio di Giannantonio presionaba con demasiada fuerza la leva del freno y también acababa por los suelos, aunque en su caso pudo recuperar la moto algunas vueltas más tarde decidió abandonar.

Marc Márquez gestionó el liderato de la carrera sin imprimir un ritmo excesivamente fuerte para conservar los neumáticos y, tras su estela, aguantaron tanto Alex Márquez como Pedro Acosta, el italiano Enea Bastianini (KTM RC 16) y el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1).

Fue en la apurada de frenada de la curva uno de la cuarta vuelta cuando Alex Márquez apuró y superó a su hermano Marc para liderar por primera vez la carrera, sin que el ocho veces campeón del mundo opusiese ninguna resistencia, sabedor de que aún quedaban veinte vueltas por delante en las que podía pasar de todo.

Con Alex Márquez como líder, Marc Márquez aguantó en la segunda posición, intentando controlar a los dos pilotos de KTM que rodaban tras él, Tiburón Acosta, que buscó su oportunidad de superar al líder del campeonato, y Bastianini, ya con Fabio Quartararo seis décimas de segundo por detrás de ellos y cediendo terreno poco a poco.

Nada cambió en cabeza de carrera, con Alex Márquez marcando el ritmo sin conseguir despegarse de su hermano Marc y de Acosta y Bastianini, en tanto que quien perdía fuelle era Fabio Quartararo, que se veía superado por su compatriota Johann Zarco, que se cayó después.

Una vez más en la apurada de final de recta, al comienzo de la undécima vuelta, Enea Bastianini superó a Pedro Acosta, el único de los pilotos de cabeza de carrera que optó por el compuesto de neumático blando trasero y, quizás esa elección condicionó su segunda parte de la carrera.

Bastianini aprovechó su oportunidad para ponerse a la estela de los Márquez y se hizo con el tercer puesto. En la lucha por la victoria Marc tuvo un susto y después se fue largo, por lo que a dos vueltas del final de la carrera decidió tirar la toalla. Se redimió Alex tras lo sucedido en la sprint en la que se cayó cuando iba liderando.