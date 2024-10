Alerta roja en el San Fernando: tercera derrota consecutiva

Mal cariz tiene esto. El San Fernando CD perdió en La Unión (1-0) su tercer partido consecutivo, no mejoró, en nada, su imagen, se vio incapaz de sacar un resultado positivo y encendió directamente las alarmas, esas que dan emergencia, esas que ponen en seria crisis un proyecto que, a día de hoy, dista mucho de lo esperado.

Los isleños no dieron una a derechas y sucumbieron de nuevo ante un rival que no tuvo que hacer nada del otro mundo para llevarse los tres puntos ante un equipo sin ideas, que no juega a nada en muchos minutos y que no da la confianza suficiente para pensar en un resultado positivo. Todo eso recibiendo la oportunidad de ponerse por delante en el marcador con un penalti a favor y terminando de sucumbir siete minutos después con uno en contra. Peor imposible.

Antonio Iriondo tuvo que poner en liza un equipo de circunstancias porque solamente pudieron viajar a tierras murcianas 13 componentes del primer plantel del equipo azulino. Eso significaba que hasta siete jugadores de la primera plantilla se tuvieron que quedar en La Isla, sin duda alguna, un hándicap para un entrenador que tuvo que recomponer, como buenamente pudo, casi la totalidad de sus líneas, además de tener que contar con varios jugadores del equipo B.

Por este motivo, el equipo azulino cambió radicalmente su sistema y ofreció en tierras murcianas una línea de cuatro, con Kike Carrasco en la banda derecha, Álex Macías en la izquierda y la dupla de centrales formada por Germán y Guerrero por primera vez esta temporada. Iriondo dispuso un doble pivote por delante de la defensa, formado por Dani García y Arnedo y escoró a la banda izquierda a Julio Iglesias y a la derecha a Airam Cabrera, para que el jugador del filial Vidal hiciese la media punta y dejar arriba a Gomila.

El partido, en su primera mitad, no fue bueno, ni mucho menos. Todo condicionado por el fuerte viento que reinaba y, sobre todo por el terreno de juego. Los isleños tuvieron, a marchas forzadas, que adaptarse a ambas circunstancias y eso les llevó el primer cuarto de hora de un partido que deambulada en la nada y que solamente tuvo como sobresalto la ocasión más clara del mismo.

Transcurría el minuto siete cuando un balón al segundo palo desde la derecha del ataque de La Unión dejó en solitario a Karim ante De la Calzada que metió una mano providencial para mandar el balón a córner cuando ya se cantaba el primer tanto local.

Eso fue lo más reseñable de una primera parte donde los isleños fueron, poco a poco, controlando el partido, con poca profundidad y sin tener apenas ocasiones de gol, salvo algún que otro centro lateral a los que respondía Salcedo de manera positiva. Con más pena que gloria y con un claro olor de cero a cero se cerraba el primer acto de un partido que en su segunda mitad se decantó del lado local.

No mejoraban el juego ni unos, ni otros, en la reanudación, aunque parecía, solo desde lejos, que los de Antonio Iriondo lo intentaban un poco más sin mucha profundidad y recayendo, una y otra vez, en un viento que imposibilitaba y un terreno de juego que no ayudaba, pero esta categoría es de batirse el cobre en estos campos y, si quieres hacer algo importante, son los terrenos de juego donde tienes que lograr ser superior.

En el 70 pareció encarrilarse el partido en unas casi absurdas manos de David García prácticamente en el límite del área. Pero es que los isleños no están ni para ganar de pena máxima. Arnedo falló y, con ello, se perdieron, prácticamente las posibilidades de victoria.

Pero todavía se iba a tener más crueldad porque siete minutos después de fallar la pena máxima, una mala jugada del viento hizo que Germán fallase en la frontal del área donde el más listo de la clase, Pedrosa, recogía el fallo y era derribado por el cancerbero isleño. La diferencia entre uno y otro equipo estuvo en que unos acertaron desde el punto fatídico y los otros no.

Con impotencia, con el quiero y no puedo, con la moral por los suelos, los isleños dieron por concluida su tercera derrota consecutiva, esa que encienden las alarmas, esa que pone al club de La Isla sumido en una más que profunda crisis, pero es que lo que se vio ante La Unión, lo reclama.

Ficha técnica

La Unión At. (1): Salcedo, Quindimil, Diego Ruiz, Sergio León, Alvarito, Jaime Santos (Pedrosa, 64’), Armando (Grillo, 75’), Bernabéu, Karim (Rubén Catalá, 83’), Víctor Mena y Seth Vega (Villa, 75’).

San Fernando CD (0): De la Calzada, David Guerrero, Álex Macías, Germán, Kike Carrasco (Yerai, 85’), Vidal (Rubén Enrí, 69’), Arnedo, Julio Iglesias, David García, Airam Cabrera (Álvaro Sánchez, 46’) y Gomila.

Árbitro: Herranz Monge (valenciano). Mostró cartulinas amarillas a los locales Seth Vega y Diego Ruiz.

Gol: 1-0 (76’). De la Calzada derriba a Pedrosa, penalti que transforma el propio jugador.

Incidencias: Floja entrada en el Polideportivo Municipal de La Unión. Terreno de juego de césped artificial. Mañana con fuerte viento que, en muchas ocasiones, perjudicó el desarrollo del partido.