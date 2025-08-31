Alcaraz supera en tres sets a Rinderknech y avanza a cuartos del US Open en Nueva York

Carlos Alcaraz, durante el partido de octavos del US Open frente a Rinderknech

El español Carlos Alcaraz derrotó este domingo al francés Arthur Rinderknech y se clasificó para los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, donde se enfrentará al checo Jiri Lehecka.

Alcaraz, número 2 del mundo, se deshizo de Rinderknech (número 82) por 7-6(3), 6-3 y 6-4 en 2 horas y 12 minutos. Es la primera vez que Alcaraz logra meterse en los cuartos de final de los cuatro 'Grand Slam' en una misma temporada.

Además, Alcaraz ajustó cuentas en nombre de sus compatriotas Roberto Carballés y Alejandro Davidovich, a quienes Rinderknech había apartado del torneo en primera y segunda ronda.

Alcaraz y Rinderknech se habían medido en tres ocasiones, siempre con victoria para el murciano. La primera fue precisamente en Nueva York, durante su debut en Flushing Meadows en 2021; la más reciente, hace apenas dos meses en el torneo de Queen's.

Este domingo, Rinderknech fue el rival más exigente para Alcaraz desde su estreno frente al estadounidense Reilly Opelka. Sólido con el servicio (80 % de puntos ganados con el primer saque y 11 directos), el francés le planteó un duelo intenso.

Sin embargo, los dos 'breaks' que encajó, sumados a su debilidad en el resto, lo condenaron ante el portento murciano.

Alcaraz y Rinderknech llevaron el primer set al desempate después de un parcial marcado por la defensa del saque. Alcaraz dio un pase al frente y convirtió en un trámite ese 'tie-break' que parecía un desafío para el murciano.

Además, Alcaraz regaló uno de los puntos del torneo con una espectacular bola por detrás de la espalda que enloqueció al Arthur Ashe Stadium.

"Creo que mi estilo de tenis encaja muy bien con la energía que se vive aquí en Nueva York", dijo después del partido.

La derrota en el 'tie-break' fue un golpe duro para Rinderknech, que cedió su servicio en el segundo set para el 4-2 de Alcaraz, un quiebre que parecía definitivo para sus ya escasas esperanzas. El francés dispuso de dos oportunidades de rotura -sus únicas esta tarde en Nueva York- para reengancharse, pero las dejó escapar.

En el último set, el francés aguantó hasta el 4-4, buscando forzar otro desempate que mantuviera vivo el partido, pero Alcaraz, a fin de evitarlo, dio otro paso al frente para quebrar su saque en el momento clave y llevarse la eliminatoria sirviendo.

"Al principio del primer set, estábamos un poco tensos. No jugamos puntos muy buenos, el primer set fue complicado, y tampoco estábamos sirviendo bien; el porcentaje de aciertos fue bastante bajo para ambos. Creo que simplemente encontré la buena posición en el resto y traté de aprovechar al máximo las oportunidades que él me dio, que no fueron muchas", dijo Alcaraz en declaraciones a pie de pista.

"Estoy muy contento porque en esos puntos jugué un tenis agresivo y muy bueno, que realmente me gustó. Después en el segundo set encontré un buen ritmo y solo intenté mantenerlo", añadió.

En su camino a los cuartos de final, Alcaraz ha dejado atrás al estadounidense Reilly Opelka (n.67), al italiano Mattia Bellucci (n.65), al italoargentino Luciano Darderi (n.34) y al francés Rinderknech, en este orden.

El murciano no ha perdido ni un solo set en estas cuatro primeras rondas.

En 2025, Alcaraz acumula más victorias que ningún otro tenista, con un balance de 58-6. En los 'Grand Slam', 21-2.

El murciano también ha levantado más títulos (6) que nadie (Roland Garros, Roma, Montecarlo, Cincinnati y Queen's) y ha llegado a la final de los últimos siete torneos en los que ha participado.

Más allá de reconquistar Nueva York, Alcaraz pelea también por desbancar a Jannik Sinner del número uno del mundo. Le basta con igualar el resultado del italiano (actualmente en octavo) para escalar a lo más alto del ranking ATP.