Alcaraz brilla y doblega al mejor Fritz

Alcaraz tumba a Fritz y se acerca a terminar el año como número uno

El español Carlos Alcaraz firmó una épica remontada este martes ante el estadounidense Taylor Fritz (6-7(2), 7-5 y 6-3) en la segunda jornada de la fase de grupos de las Finales ATP de Turín, un triunfo que le deja a un paso de las semifinales y del número 1 del año.

El rugido de Alcaraz desarmó a la mejor versión de Fritz. Estuvo contra las cuerdas, pero nunca se fue del partido. Resistió con coraje, empujado por sus característicos “¡Vamos!” en los momentos más críticos.

El murciano rompió la consistencia del estadounidense, fundió su energía y creció en la adversidad. Supo gestionar la derrota en el primer set y acabó imponiéndose en la que fue, hasta ahora, su prueba más exigente del torneo.

Partido duro

En el duelo de ganadores de la primera jornada, Alcaraz tuvo que sufrir para contener las acometidas de un Fritz imparable. Esta vez, además de su habitual potencia ofensiva, brilló en defensa, deslizando sobre pista dura para devolver los “martillazos” del estadounidense y alternando golpes profundos y precisos. Amplió así su balance directo a 5-1 (sin contar el Six Kings Slam).

El principal desafío fue enfrentarse a un rival que se siente como en casa en Turín: semifinalista en 2022 y finalista en 2024. La pista cubierta y rápida favoreció a Fritz, cuyo saque y derecha fueron demoledores. Firmó seis saques directos en el primer set, el doble que Alcaraz.

Desde el inicio, la igualdad fue máxima: casi 20 minutos para el 1-1 inicial, con opciones de ruptura para ambos. La primera llegó para el español, aunque no logró consolidarla. El set cayó del lado de Fritz en el ‘tie-break’, donde mostró su mejor repertorio.

En el segundo parcial, Alcaraz se sostuvo con temple pese a la presión. Salvó bolas de ruptura con gestos de rabia y orgullo, alentado por el público del Inalpi Arena. Aprovechó el primer bajón del estadounidense, rompió su servicio y cerró el set con otro potente “¡Vamos!”, desatando la euforia en Turín.

El tercer set fue suyo. Dominó, quebró pronto y controló el ritmo. Fritz, exhausto, resistió hasta donde pudo. A la cuarta bola de partido, Alcaraz cerró su triunfo con autoridad.

El número uno del mundo y las semifinales del torneo, a un paso

Las semifinales están a un paso, y el número 1 del año, a una victoria frente al italiano Lorenzo Musetti. Si el australiano Alex de Minaur vence a Musetti en el turno de tarde, Alcaraz estará clasificado matemáticamente. Las semifinales y el número uno del mundo a final de año, a un paso.