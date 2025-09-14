Alberto Ñúñez Feijóo culpa al Gobierno de "permitir e inducir" las protestas propalestinas que han cancelado la Vuelta a España

El líder del PP, Alberto Ñúñez Feijóo, ha culpado este domingo a Gobierno de Pedro Sánchez que haber "permitido e inducido" las protestas contra Israel y a favor de Palestina que han obligado a la cancelación de la Vuelta Ciclista a España.

A juicio de Feijóo, la suspensión de la Vuelta ha supuesto un "ridículo internacional televisado en todo el mundo". Así lo ha manifestado a través de una carta publicada en la red social X, en la que el líder de los populares ha reprochado a Sánchez que esté "orgulloso" del comportamiento de aquellos que "han lanzado vallas a la Policía Nacional, sin garantizar la seguridad del personal de organización, corredores y periodistas".

La 80 edición de La Vuelta ha finalizado a 56 kilómetros de la meta de Madrid debido a las manifestaciones propalestinas que han invadido las calles del recorrido y que han obligado a la Policía a cargar contra los manifestantes. Ante estos disturbios, Feijóo ha insistido en que el Gobierno "ha permitido e inducido la no finalización de la Vuelta y, de este modo, un ridículo internacional televisado en todo el munod". Ha remarcado que defiende la libertad de expresión "siempre que no implique ni violencia ni altercados", a lo que ha añadido que tampoco apoya a Hamás aunque tampoco quiere "sus aplausos". "Tampoco comparto la respuesta que está dando el Gobierno de Israel a los atentados terroristas que han padecido. El secuestro y asesinato de israelíes inocentes no se puede contestar con más pérdidas civiles de personas de origen palestino", ha remarcado.