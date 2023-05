El Sanluqueño toma ventaja en el duelo de ida (2-1)

Bajo una gran tormenta y en un gran partido de fútbol, el Real Valladolid Promesas, con diferentes bajas por necesidades del primer equipo, no pudo sacar un mejor resultado en la ida de la semifinal contra el Atlético Sanluqueño. Con un penalti no señalado en el inicio y una falta previa en la jugada del 1-0, el filial blanquivioleta, que se marchó 2-0 al descanso, tuvo que remar y luchar contra todo para dar el empujón necesario en la segunda parte. Así, el gol de Slavy colocó un importante 2-1 y los de Julio Baptista siguieron picando previa, pero no consiguieron el empate y deberán remontar en la vuelta.

Tras un inicio de tanteo mutuo, el Promesas quiso dar un paso adelante y lo hizo con una internada de Arroyo en el área que no pudo finalizar debido a que fue derribado por un defensa, en un claro penalti no señalado. Respondió al momento el conjunto local con una vaselina de Godoy que salió rozando el palo y, lamentablemente para el filial pucelano, apretó durante el siguiente tramo.

Aunque Aceves solo tuvo que aparecer una vez para volar y despejar a córner el duro disparo de Zeki, ya que el Pucela se sacudió la presión y la fuerte lluvia que comenzó a caer en El Palmar. Eso sí, tras una jugada iniciada con una falta sobre Koke no sancionada, nada pudo hacer ante el golazo de Kike Carrasco, quien fusiló al meta vallisoletano con un misil a la escuadra.

Con el 1-0 en el minuto 26, una tormenta de granizo también entró en juego y el encuentro tuvo que detenerse momentáneamente en el 29’. Un tiempo muerto de 10 minutos que los de Baptista trataron de aprovechar al regresar con fuerza, pero, pese al control y al juego en campo rival, los blanquivioleta se toparon con una férrea defensa.

Cuando parecía más cerca el empate, un penalti castigó a los pucelanos. Zeki se encargó de transformarlo y subió el 2-0 al marcador en el minuto 40. Dolió el golpe en la escuadra visitante, que estuvo a punto de encajar el tercero. Aceves lo evitó y el Promesas volvió del descanso con el objetivo de recortar distancias.

Generó peligró, sobre todo con las subidas de Garriel, y Chuki puso a prueba a Olmedo, que repelió su disparo. Fue la última del juvenil, ya que poco después Slavy entró en su lugar. El delantero avisó nada más tocar la pelota y en su segunda acción, después de cazar un rechace tras su cabezazo, anotó el 2-1 en el 61’.

Quiso más el Promesas, que siguió apretando en busca del empate. Pero de nuevo la defensa local apretó los dientes y, con un buen Olmedo bajo palos, aguantó las acometidas blanquivioleta. No obtuvo más premio pese a la entrega y, castigado por esas dos trascendentales decisiones arbitrales, deberá seguir trabajando en la vuelta.

Así, el filial pucelano cayó 2-1 y buscará una victoria el próximo domingo (12:00 horas) en Zorrilla, con su afición. Un triunfo, por la diferencia que sea, que serviría para sacar el billete a la final del play-off, tras acabar con la eliminatoria igualada en una hipotética prórroga o con la remontada culminada en los 90 minutos.