Sanlúcar, puerta de un gran derbi para el San Fernando CD

El derbi que en la tarde de este domingo disputarán Sanluqueño y San Fernando se antoja, cuanto menos, apasionante. Las necesidades de unos y de otros, lo que están demostrando ambos conjuntos en esta etapa del campeonato y la proximidad y hermanamiento que existe entre sanluqueño e isleños invitan, sin lugar a dudas sobre el papel, a soñar con un gran espectáculo en El Palmar sanluqueño.

Y es que los de Manolo Sanlúcar, hombre ligado directamente al pasado del San Fernando, y los de Nacho Castro, que esta semana ha renovado por dos temporadas con los azulinos, tienen la obligación de una victoria. Los primeros, porque de esa forma saldrían directamente de los puestos de descenso en los que está y, sobre todo porque repletaría la moral después de sendos empates a domicilio.

Y los segundos porque, de una vez por todas, quieren certificar la permanencia casi definitiva con la suma de tres nuevos puntos. Los isleños buscarán el dar continuidad a ser el mejor equipo a domicilio del grupo y querrán sacarse la espinita que le ha clavado el Alcoyano y el Sabadell en los dos últimos duelos disputados en el Iberoamericano, donde los de La Isla de seis puntos disputados solamente han conseguido uno y, por ello, ha frenado en seco la escalada que habían realizado la cual lo había aupado a estar entre los cinco mejores del grupo.

Todo esto, unido al buen ambiente que se tendría que respirar en las gradas del estadio sanluqueño, invita a la disputa de un enorme derbi, con muchos condicionantes y con mucho en juego.

El San Fernando tiene múltiples problemas para confeccionar un once, porque son muchos los hombres que no podrán ser de la partida. La mala suerte se ha cebado con el cuadro isleño en las últimas semanas y hasta cinco hombres, de los llamados titulares con normalidad, son bajas o duda hasta el mismo día del partido.

Pero vayamos por parte. De momento es segura la ausencia de Rodrigo Sanz, que no se ha recuperado de sus problemas musculares y estará por segunda semana consecutiva en el dique seco. También parece casi imposible la presencia de Luis Ruiz en el lateral izquierdo por el mismo motivo que el navarro, mientras que Calderón ha sufrido, en los dos últimos días un proceso gripal con fiebre que pone, de momento, en duda su participación. El otro hombre que no termina de recuperarse es Saúl que, si la obligación de las ausencias es notable, tendrá que acelerar su vuelta al equipo. Biabiany es el quinto y definitivo efectivo que el equipo azulino no tiene la certeza de saber si podrá contar con su concurso o no para el derbi, situación que quedará solventada, momentos antes del comienzo del encuentro.

Así pues, el equipo verdiblanco y el equipo azulino quieren, y deben, hacer las delicias del respetable en un derbi que se antoja apasionante, por todo lo que rodea a lo que tiene que ser un espectáculo deportivo.

Nacho Castro "Siempre viajamos con la intención de hacer disfrutar a los nuestros"

El técnico del equipo azulino señalaba sobre el derbi que "es un partido, lógicamente, atractivo y bonito para todos, para los jugadores, para los cuerpos técnicos y para la afición porque un derbi entraña siempre muchas cosas". "Nosotros sabemos que vamos a un campo complicado y difícil y que jugamos ante un equipo que hace muchas cosas bien, pero nosotros jugaremos nuestras armas, porque siempre afrontamos los partidos y los viajes con la intención de disfrutar de lo que nos gusta que es el fútbol y hacer disfrutar a los nuestros y al parecer habrá muchos seguidores azulinos en las gradas de El Palmar. El equipo tiene bajas, eso está claro, pero estoy convencido de que los que salgan lo pondrán todo porque el plantel está trabajando a las mil maravillas", sentenciaba.

En cuanto al Sanluqueño, sin apenas tiempo de descanso después del duro y exigente partido frente al Linares Deportivo del miércoles, los de Manolo Sanlúcar volverán a afrontar una nueva prueba de fuego contra el San Fernando. Ahora llega un equipo de la parte alta, pero el nivel de exigencia será el mismo, y el objetivo, los tres puntos para brindarle a El Palmar una victoria para empezar a coger aire.

Quizás no fue el mejor partido de los sanluqueños el que disputó contra el Linares, y seguramente lo más positivo fuese el punto que se logró, pero sin duda ese punto habrá que hacerlo bueno frente a los isleños, porque es verdad que aún quedan muchos partidos, pero ya son varias jornadas en las que el equipo de El Palmar no suma de tres, algo vital de cara a lograr el objetivo de la permanencia.