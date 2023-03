El San Fernando, cargado de ilusión para mantener su línea ascendente en Vigo

No perder el momento dulce. Esa es la intención del San Fernando en el partido que le enfrentará en la tarde de este sábado a otro de los gallitos del grupo, el Celta B, un equipo que, igualmente, dejó una espina clavada en el pecho de los jugadores azulinos en la primera vuelta, cuando consiguió la remontada en el Iberoamericano de Bahía Sur y le endosó al cuadro isleño una derrota.

Ahora es el momento de la revancha, y el juego que ofreció el cuadro que dirige Pablo Alfaro ante el Real Madrid Castilla invita a todo tipo de optimismo, ese con el que viajó el titular de La Isla este viernes para llegar en condiciones al choque que puede significar la cuarta victoria consecutiva del San Fernando y su salida del todo de los puestos comprometidos de la tabla clasificatoria.

Pero tendrá un duro hueso de roer. El Celta de Vigo B es un equipo que atraviesa una tremenda racha de resultados y de juego, la cual lo ha aupado a los puestos de privilegio de la clasificación y lo ha convertido en un más que serio aspirante para estar en el grupo selecto que, al final de la temporada regular, disputará unos play-offs que le darán sus opciones de poder estar el año que viene en la categoría de plata.

Así, sobre el papel, el partido es más que interesante, no en vano se trata de dos equipos en racha positiva que en las últimas jornadas han demostrado de lo que son capaces de hacer. Los isleños, tras ganar en casa al Badajoz, hacer lo propio en La Línea y hace una semana ante sus aficionados y ante todo un Real Madrid Castilla, donde hicieron del Iberoamericano una auténtica fiesta.

Y los celtiñas, con su doble victoria ante el Alcorcón en casa y ante el Mérida, al que golearon en la pasada jornada a domicilio. Los de Vigo venían anteriormente con tres victorias consecutivas, consiguiendo incluso ganar en Córdoba, pero la racha quedó truncada ante el Rayo Majadahonda. Aún así, con 42 puntos se encuentran a uno sólo del Racing de Ferrol que, con 43, delimita los puestos de play-offs.

Pablo Alfaro (Entrenador del San Fernando CD) "Hay que olvidar lo pasado y centrarnos en un duro y complicado rival"

En lo deportivo, como era de suponer, la semana ha sido más que plácida para el equipo de Pablo Alfaro, que ha sabido saborear la victoria cosechada y la remontada ante el cuadro merengue y eso ha hecho que, lógicamente, todo sean parabienes para el cuadro de San Fernando. En la expedición solamente han faltado Rafa Páez, que continúa con su periodo de recuperación, y Jon Cebeiro. Los demás han ido a tierras gallegas, aunque, eso sí, el técnico azulino ha reconocido que varios jugadores se encuentran con algunas molestias ocasionadas por golpes en el último partido.

De todas maneras, tras el tremendo partido, no sería de extrañar que el técnico maño volviese a contar, de inicio, con el mismo equipo que logró la victoria hace siete días y, por lo tanto, que el once inicial no tuviese muchas variaciones con respecto al ofrecido.

El Celta B no podrá contar para el choque con el extremo Clemente Montes, por lesión, y con el goleador uruguayo Launtaro, que lleva seis goles esta temporada y que no podrá estar presente en el duelo por sanción federativa.

Todo está dispuesto para un encuentro que, a priori y sobre el papel, tiene tintes emocionantes, entre dos equipos en un momento dulce y que, sin duda alguna, harán las delicias de lo que puedan presenciar el choque en directo o verlo en la pequeña pantalla.