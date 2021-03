El San Fernando busca el ascenso ante el Marbella

Ya lo catalogan como El Partido. El San Fernando puede certificar este domingo, sobre las siete y cuarto, su ascenso a la que el año que viene se denominará Primera División de la Real Federación Española de Fútbol, lo que hasta el momento ha sido la Segunda B y que en un principio pasó a denominarse Liga Pro. En ella estarán los 40 equipos que en la actual Liga consigan clasificarse y se dividirá en dos grupos de 20 equipos, en un principio el objetivo principal del cuadro de La Isla desde el principio del curso.

Pero para ello, en un principio, tendrá que ganar al Marbella en el partido de la vuelta de los aficionados al Iberoamericano, donde habrá hasta 800 seguidores azulinos alentando al cuadro de Stankovic, desde las gradas del estadio ubicado en el complejo de Bahía Sur.

Jovan Stankovic (Entrenador del San Fernando CD) "Afrontamos el partido más importante ante un enorme equipo"

Después, dependerá de lo que hagan sus más inmediatos perseguidores, por lo que se echará durante la jornada un ojo a lo que Tamaraceite haga en Huelva, como quedará el derbi entre Algeciras y Balona y que hará el Sanluqueño ante el Cádiz B. El San Fernando, por lo tanto, no solamente jugará su partido, sino que estará bien presente en el resto de los encuentros del grupo.

Incluso, si se diese que Balona y Sanluqueño saliesen derrotados, un empate serviría a los de La Isla para certificar su ascenso porque linenses y sanluqueños podrían sumar los 28 puntos que tendrían los azulinos, pero a ambos se le gana en el gol average.

El argumento es motivo suficiente para que La Isla se vuelque con su equipo, para llevarlo en volandas. El San Fernando ha carecido durante casi toda la temporada de la presencia de aficionados en las gradas y eso se tiene que hacer notar en la jornada de hoy que puede ser histórica en un club con grandes aspiraciones. La segunda fase, y la posibilidad de ascenso, es harina de otro costal de la que se tendría que empezar ha hablar, de manera ilusionante, a partir del lunes.

En el aspecto deportivo, los isleños reciben a un rival herido, que está en la cara opuesta de la moneda y que llega a San Fernando con el agua al cuello y con la necesidad imperiosa de una victoria que le pueda dar esperanzas para salir de los puestos de descenso en los que se encuentra, por lo que el partido tiene doble peligro, uno la euforia y otro la necesidad del contrario.

Stankovic podrá contar con todos sus efectivos una vez recuperados a los tres sancionados que no pudieron estar de inicio en La Línea, concretamente; Biabiany, Raúl Palma y Gabi Ramos. Los tres están disponibles, pero durante la semana no se han dado indicios de si el técnico serbio cambiará el once que jugó en tierras linenses o, por el contrario, jugará con su equipo base de la temporada donde tendrían que entrar los tres efectivos que no pudieron hacerlo el pasado domingo. Todo hace indicar que al menos Biabiany y Gabi Ramos parecen fijos en volver al once. Por lo demás, todo es una quiniela sobre los posibles jugadores que salten de inicio en el Iberoamericano de Bahía Sur a partir de las cinco de la tarde.

Todo está dispuesto para un gran partido. Todo está dispuesto para hacer historia. Todo está dispuesto para dar un pasito más en el futuro inmediato de un club repleto de ilusión, que fabricó un equipo para estar, a hoy en día, donde está, peleando por meterse entre los tres mejores equipos del subgrupo A del grupo IV de la Segunda División B y, desde ese lugar, intentar de terminar la faena en la prolongación de una atípica temporada.

Sólo falta un escalón, y hay que subirlo lo antes posible. Y si éste se sube ante los tuyos y con fiesta incluida, bienvenido sea.