San Fernando: Oportunidad de oro para sellar la permanencia

Cuando suena el nombre de Rayo Majadahonda, a uno le viene, de inmediato, ese equipo que siendo de lo más humilde del mundo, de la mano de un hombre querido, admirado y casi vecino de la localidad, Antonio Iriondo, consiguió dar una campanada monumental y colarse, contra todo pronóstico en Segunda A. Eran los años dorados del equipo madrileño, donde militaban tres jugadores que habían vestido la elástica azulina como eran Carlitos, Ñoño y Dani Martínez. Curiosamente, los tres habían ejercido de capitanes en el conjunto de La Isla.

Ya ha llovido desde entonces y el partido que medirá, en el Iberoamericano de Bahía Sur, al San Fernando y al Rayo Majadahonda, puede significar, para aquel equipo que resulte vencedor, la certificación casi completa, aunque no matemática, de su permanencia en un grupo que ha sido, durante la campaña, de lo más abierto, de lo más competido, de lo más ajustado. San Fernando y Rayo Majadahonda mirarán de reojo lo que estén haciendo sus rivales más directo en la presente campaña, partiendo de que hay enfrentamientos vitales para el devenir de muchos equipos.

Entre ellos, habrá que mirar lo que hace el Ceuta ante el Real Madrid Castilla a domicilio, el Badajoz en casa ante la Cultural Leonesa, que también tienen 42 puntos como el equipo azulino, el Sanse, con 38 puntos, en casa ante el Algeciras, también con 42, el Fuenlabrada en Vigo, o la Balona en casa ante el Córdoba en las horas más bajas desde que comenzó la temporada.

Teniendo en cuenta que en caso de victoria, la permanencia quedaría como mínimo y dándose muchas carambolas a cinco puntos más prácticamente el enfrentamiento particular con casi todos los implicados quedando solamente nueve por disputar, cabe entender que en caso de alcanzar los 45 puntos, los isleños afrontarían lo que resta de campaña, es decir visita a Córdoba, en casa ante el Alcorcón y visita a Linares para cerrar la campaña, con relativa comodidad.

Pero en el seno del equipo azulino no echan cuentas, no quieren saber de números, no miran más allá que el choque ante el equipo madrileño, ese en el que se le va la vida tras la inesperada derrota en Fuenlabrada. Para Pablo Alfaro y los suyos, en su mente solamente está el Rayo, solamente existe la posibilidad de sumar una nueva victoria, y solamente se centran en ese encuentro donde el técnico maño no podrá contar con uno de sus baluartes en el centro del campo David Ramos.

El malagueño, pulmón en el centro del campo del equipo azulino y mucho más desde la llegada de Pablo Alfaro y la marcha de Caballero al Córdoba, vio la cartulina que acarreaba sanción de un partido por cumplir ciclo y el centro del campo del cuadro de La Isla quedará huérfano de uno de sus hombres más importantes, aunque en el haber cabe indicar que su sustituto natural Cebeiro, ya conoce lo que es bregar con la titularidad, esa que ostentó a principios de temporada y cada vez que ha saltado al terreno de juego ha cumplido sobradamente con lo exigido por el técnico del cuadro azulino.

En la parte positiva está la vuelta de Manu Farrando, otro de los pilares del esquema del otrora defensa del Sevilla. El argentino fue suspendido, igualmente, hace una semana en la visita a tierras madrileñas por la expulsión que sufrió, de manera inesperada, en el tramo final del encuentro ante el Pontevedra y, una vez cumplida la sanción será de la partida inicial.

Por su parte, el cuadro que dirige Alfredo Santaelena, aquel centrocampista del Atlético de Madrid o del Superdepor, entre otros equipos, viene de realizar un gran partido en Alcorcón donde puso en serios aprietos al líder del grupo 1 de la Primera Federación. Las intenciones del equipo madrileño, que no podrá contar con su máximo artillero David Rodríguez por sanción y con el veterano Javi Ros, serán el certificar, igualmente, la temporada y para ellos una de las tablas de salvación es, sin duda alguna, la visita a La Isla.

Aunque el choque se disputará a las doce del mediodía, la afición azulina volverá a responder a la llamada de la directiva. Ahora, más que nunca, hay que estar con el equipo porque el choque ante el Rayo tiene influencia directa en el devenir más inmediato del San Fernando.

Alineaciones probables

San Fernando CD: Perales, Lanchi, Manu Farrando, José Carlos, Luis Ruiz, Jon Cebeiro, Dani Molina, Ilyas Chaira, Biabiany, Gabri Martínez y Gabarre.

Rayo Majadahonda: Lucho, Pinillos, Casado, Pelayo, Ivan, Rahim, Mario, Néstor, Zozulia y Nando García.

Árbitro: Díaz Escudero (murciano).

Campo: Iberoamericano de Bahía Sur (12.00 horas/InStat TV).