Retomar el buen camino, objetivo del Cádiz CF Femenino en Valencia ante el Discóbolo

El Cádiz Club de Fútbol Femenino visita este domingo a partir de las 11:00 horas en el Campo La Torre de Valencia al Discóbolo con el objetivo de retomar la senda del triunfo después de la previsible derrota cosechada el pasado fin de semana en El Rosal ante el líder Elche.

Emilio Soler, que se mostró satisfecho del papel de las suyas contra las alicantinas a pesar de las importantes bajas, ha convocado a las siguientes jugadoras: Mar, Marina, Carmen Santana, Reyes, Noelia, Saray, Laura Blanco, Lucía Rivas, Eva, Aitana, Aroa, Ángela, Mona, Miriam Rodríguez, Lucía Atencia, Miriam Camacho, Kirika y Desi.

El técnico confía en olvidar cuanto antes el último partido. "Estamos en buena dinámica. Seguimos entrenando a buen ritmo, tenemos ganas de volver a competir para intentar traernos los tres puntos de Valencia. Tenemos la baja de Valeria casi segura, pero estamos a la espera de intentar recuperar algunas jugadoras. Seguimos entrenando con gente de la casa, jugadoras de la cantera que están haciendo una buena temporada en sus equipos y con lo que tenemos. El ambiente es bueno, las chicas hicieron un buen partido ante el Elche. Por lo menos competimos y dimos una buena imagen, porque había que defender este escudo como comenté. Si había que perder un partido era ese, así que esta semana volver a competir y a traernos tres puntos".

Rendimiento como visitante. "Nosotros desde que volvimos el martes, teníamos la idea clara de ir a Valencia por los tres puntos y seguir, como tú dices, con esa racha fuera de casa. Que sea sumando victorias y bueno, la portería cero es algo que para mí es importante, pero que si al final ganamos, con las circunstancias que tenemos, tampoco le voy a dar mucha importancia a ese tema".

Opinión sobre el adversario. "El Discóbolo es un equipo que cuando vino aquí a casa creo que iba en segunda posición. Creo que perdió su primer partido contra nosotras, y a raíz de ahí cogió una racha muy mala de resultados. Me consta que han tenido bastante problemas para sacar la temporada adelante, al final es algo comprensible viendo los kilómetros que tienen que hacer los equipos en este grupo. Pero bueno, creo que estamos en el grupo más fuerte. Si miramos al actual líder y a los equipos de abajo, son los tres equipos que más puntos tienen de todos los grupos. La liga está muy bonita y se están viendo resultados, que cualquiera te puede ganar. Me parece que hace dos jornadas los cuatro últimos ganaron, está todo muy muy apretado y muy bonito, no podemos confiarnos. Al revés, tenemos que ir sabiendo que es un campo difícil y que ellas se la están jugando. Yo estoy seguro que el Discóbolo va a hacer un buen partido contra nosotros".