Remontada a base de fe del Cádiz CF Mirandilla

Victoria con remontada del Cádiz CF Mirandilla sobre el Juventud de Torremolinos (2-1), un adversario directo que llegaba a El Rosal con el ex cadista Antonio Calderón en el banquillo. Los locales tuvieron de cara el factor suerte, que otras veces dio la espalda, para ganar y coger aire a efectos clasificatorios a la espera de lo que suceda en el resto de la jornada.

Hay que hablar de una primera parte de cierta igualdad en el juego aunque el miedo en el cuerpo lo metió el equipo malagueño con un potente lanzamiento de Machuca que se estrelló en el poste derecho de la portería de Nando.

El Juventud Torremolinos aportaba toque en corto y dosis de calidad a su juego, si bien le faltaba profundidad. Todo ello con un filial que pretendía ser algo más directo pero con escasa frescura para hacer apuestas en su favor en cuanto a las opciones de perforar la portería contraria.

De esta forma se alcanzó el descanso, con un cambio en la reanudación por parte de Antonio Calderón que le dio el mejor resultado posible. Javi López acababa de entrar cuando metió un pase a la espalda de la defensa cadista que Machuca resolvió cruzando ante la salida de Nando.

El 0-1 obligó a que Cifuentes moviera el banquillo en busca de soluciones que no llegan o no existen. La desventaja y la situación clasificatoria obligaba a todo pero el corazón no es suficiente cuando faltan otros argumentos prácticamente desde el inicio de campaña.

Kikín entró al encuentro y buscó un pasillo por la derecha -en uno de esas incursiones sirvió medio gol a Mwepu, que remató fuera- y Kensly quedó fijado en ataque para asumir ese papel de revulsivo-salvador. El que al final lo tuvo fue Mady Diarra, que con su pierna menos buena metió el balón en la escuadra izquierda de Amador. El gol dejó ko al Juventud de Torremolinos hasta el punto que tres minutos después Mady colgaba un balón al área y Peru cabeceó metiendo el esférico junto a un poste. Una remontada con tintes inesperados por las sensaciones de los amarillos.

El drama era aguantar hasta el 90 largo con la cabeza fuera del agua porque el descenso es una amenaza brutal para unos y otros. Lo consiguió el Cádiz CF Mirandilla, que el próximo domingo (12:00 horas) visitará al Atlético Mancha Real, otro rival directo.