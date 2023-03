Cifuentes, crítico con su equipo: "Cuatro goles en contra, muy mal"

Alberto Cifuentes, técnico cadista, atendió a los medios oficiales del club tras la derrota, 4-1, frente al Vélez CF, en la pasada jornada. Un marcador que mantiene a su equipo en serios apuros a efectos clasificatorios.

"La verdad es que hemos competido solo diez minutos. Después del gol no hemos sabido competir o yo creo que hemos querido competir. Es un campo que no te da opciones de jugar. Hay que jugar en largo, pelearse, competir... Llevábamos toda la semana avisando de la importancia de este partido, que era una final, porque nos podía dar una situación diferente a la que estamos ahora. De repente hemos decidido que no había que competirla así. Cuatro goles en contra, mal, muy mal".

Rival. "Igual ahora enganchan dos partidos consecutivos y salen hacia arriba. No es el gol average, es la situación en la que estamos y venir aquí, no competir y que te metan cuatro así ni es agradable, ni te da para pensar en gol average ni nada".

Fuera de casa. "Es competir. El Vélez tiene este campo y es lo que hay. Creo que nos equivocamos mucho. El fútbol de Segunda RFEF no es lo que pensamos. En este fútbol hay que pegarse, hay que sufrir arbitrajes y todo. Hay que sobreponerse a todo eso".

Por su parte, Genar Fornés, capitán cadista, también atendió a los medios oficiales del club: "Ha sido una derrota dura porque veníamos a conseguir los tres puntos fuera de casa. Hemos entrenado muy bien toda la semana y hemos empezado bien el partido, pero los dos goles nos condicionaron. Reaccionamos algo al final de la primera parte y salimos de vestuarios convencidos, con la motivación de que si metimos tres goles en una parte con el Xerez, lo podíamos hacer hoy también. Pero nos hicieron el gol por la escuadra en el arranque y aunque metimos el gol de Kensly, al final con el cuarto gol no pudimos hacer nada. Derrota dura".

Fuera de casa. "Sabíamos a lo que veníamos, a un césped artificial y sabíamos que iba a ser una guerra, pero no hemos estado a la altura. Hay que hacer autocrítica, yo el primero".