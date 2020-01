La grave crisis que viven las instalaciones deportivas de Cádiz en las últimas semanas, cuando han llegado las primeras lluvias importantes del invierno, ha propiciado incontables quejas de los usuarios y críticas desde todos los sectores de la ciudad por algo que se veía venir y tristemente se ha convertido en habitual.

Ya no se trata de una gotera puntual en un pabellón. No. El problema ya es bastante más serio. Cascadas de agua, inundaciones, vestuarios sin agua caliente… Muchas deficiencias y todas al mismo tiempo. Sin duda, la falta de previsión y de horas de trabajo eclipsan la supuesta carencia presupuestaria.

El responsable del área de Deportes en el PSOE municipal del Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, tiene muy claro que lo que está ocurriendo no se puede achacar sólo a la gestión del PP durante dos décadas, “porque los que están ahora llevan casi cinco años y todo sigue igual”.

Óscar Torres (Concejal del PSOE) "El actual Equipo de Gobierno sigue la línea de antes, sin hoja de ruta ni previsión"

“El deporte de Cádiz necesita un concejal a tiempo completo y, si me apuran, con dedicación exclusiva”, afirma Torres en referencia a José Ramón Páez, que compagina su cargo como edil de Economía, Hacienda y Deportes con su actividad profesional en Sevilla, en donde pasa varios días a la semana.

“El Complejo Ciudad de Cádiz se encuentra inutilizable porque lo que durante dos años empezó como una pequeña gotera sobre la que no se actuó se ha convertido en una cascada; las filtraciones de agua en el Polideportivo Centro Histórico existen desde que se inauguró; el Francisco Blanca, que estuvo seis años cerrado y se reinaguró en mayo de 2019, vuelve a tener deficiencias …”, repasa el concejal socialista a modo de resumen antes de apuntar a lo que, en su opinión, ha motivado que se llegue al punto actual.

“El concejal de Deportes habla de abandono de las instalaciones desde hace 20 años, pero lo cierto es que también en estos cinco últimos se ha seguido con la misma política de parchear, sin hoja de ruta en cuanto al mantenimiento de instalaciones deportivas municipales”.

“Este Equipo de Gobierno ha sido continuista, no hay un plan de mantenimiento con presupuesto anual, ni por supuesto una política preventiva”, señala Torres, que pone un ejemplo muy gráfico: “Si una caldera tiene 10 años de vida útil y ya tiene 12, hay que cambiarla sin esperar a que se averíe, porque luego el problema es que el trámite administrativo lleva meses en los que los usuarios no disponen de agua caliente”.

No le falta un ápice de razón, como queda demostrado con la sustitución del césped artificial de Elcano, ya licitado pero a la espera por el control que hay en el gasto de dinero público. “Es lógico y normal que haya filtros, pero no es normal que se haga todo sin previsión”.

Siendo verdad todo esto, ¿por qué se ha producido el colapso de estos días en casi todos los recintos? Óscar tiene la respuesta. “Los problemas cada vez son mayores. Antes eran importantes pero no se daban al mismo tiempo. Pero ha llegado un momento en el que el estado es tan lamentable que ocurre que en una semana de lluvia el deporte en la ciudad queda paralizado en todas sus disciplinas y categorías, por goteras o por deficiencia de iluminación”.

En estos casos, no sirve lamentarse sino hallar soluciones. Por desgracia, tampoco resulta sencillo. “En septiembre de 2018 presentamos un plan de choque para el mantenimiento de las instalaciones, un año más tarde volvimos a presentarlo. En los dos casos fue aprobado pero no ejecutado. Si no se cumplen lo mandatos de los plenos, entonces sí que tenemos un problema”, lamenta el concejal del PSOE local, que explica la importancia de contar con una hoja de ruta.

“Un plan de choque sirve para priorizar, para ejecutar obras sobre lo primordial, aquellas deficiencias que impiden el desarrollo de las actividades. Si se hubiera hecho bien, no es que ahora todo estuviera arreglado pero sí que habría ya un camino recorrido”.

Porque otro asunto es el del incumplimiento de plazos de ejecución de obras… “Hace más de un año se anunció una actuación en la piscina del Ciudad de Cádiz, una actuación valorada en un millón de euros que incluía cambio de vaso, luminaria más eficiente… La piscina se cerró al público en agosto de 2019, el plazo de ejecución previsto era de cuatro meses… Han pasado cinco y la obra no está ni al 50%. Veremos para cuándo estará la piscina más importante de la ciudad. Hay campeonatos previstos en primavera que pueden no celebrarse”.

En tales circunstancias, a Óscar Torres le suena a mofa que el Equipo de Gobierno celebre a bombo y platillo la sustitución de focos en los campos de fútbol del Complejo Puntales-La Paz. “No resulta muy lógico vanagloriarse del arreglo de unos focos, que tendrían que haber estado colocados hace meses, cuando la falta de luz ha obligado a suspensiones de partidos semana sí y semana también”.

José Ramón Páez (Concejal de Deportes de Cádiz) "Venimos de 20 años en los que no se invirtió ni un euro y ahora vamos a dar solución"

Vienen a cuento las palabras del concejal de la oposición porque este mismo martes el Ayuntamiento emitió un comunicado anunciando la remodelación del alumbrado del campo de fútbol Pedro Fernández. En concreto, la sustitución de los focos averiados en las cuatro torretas por otros que proporcionan ya luz artificial a esta pista. La intención de los rectores municipales es realizar esta misma operación en los próximos días con las otras cuatro torretas del otro campo, el Manuel Irigoyen.

Aunque José Ramón Páez no ha dudado en pedir disculpas por el tiempo que ha permanecido sin luz este complejo deportivo y por las molestias que esto ha causado a diferentes equipos de fútbol, insiste en que “venimos de 20 años en los que no se invirtió ni un sólo euro, y ahora estamos poniendo solución”. Y recuerda la obra que se está llevando a cabo en el Ciudad de Cádiz, donde se está arreglando la piscina e impermeabilizando la instalación al completo.

Eso sí, ninguna referencia al daño que se le está causando al deporte de la capital en general y a cada usuario en concreto por las incontables deficiencias de casi todas las instalaciones, sobre todo cuando llueve. Para variar, más promesas. “La intención del Equipo de Gobierno es mejorar todas las instalaciones deportivas de la ciudad, con objeto de subsanar todas las deficiencias y que las personas usuarias puedan hacer uso de unas dependencias dignas”.