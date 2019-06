Ya son tres los gaditanos y ex cadistas que ha fichado en pocos días el CD Toledo. Mario García, hijo del ex amarillo Poli, ha cerrado este miércoles su fichaje por el conjunto verde, donde le esperan otros paisanos y ex compañeros como Álex Cortijo -hijo de Alfonso Cortijio- y Álex Jiménez. Tal y como había adelantado Diario de Cádiz, el pivote defensivo abandona el Conil para seguir en Tercera pero ahora en el grupo XVIII.

Mario, que tiene 22 años y un recorrido por la cantera del Cádiz -llegó al Balón- y la del Sanluqueño, ha jugado también en el Chiclana CF, el Rayo Cantabria y el Conil, conjunto en el que esta temporada ha contado con una elevada participación de la mano de Javier Zafra y Alfonso Cortijo.

Este futbolista recuerda en muchas cosas a su padre, en cuanto a la entrega y el derroche de físico en los encuentros. Poli, que jugó en el Cádiz entre 1985 y 1996 -salvo una campaña cedido en el Recreativo de Huelva-, era un jugador de enorme sacrificio sobre el césped que mostraba una contundencia tremenda en el cuerpo a cuerpo.

El Toledo más cadista de la historia tiene ese sello con Álex Cortijo, Álex Jiménez y ahora Mario García. Tres gaditanos inmersos en un ambicioso proyecto que persigue el ascenso a Segunda B.