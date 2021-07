Pedro Curtido, al frente de la RFAF Cádiz

La Asamblea General de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) anunció el relevo en el cargo de presidente-delegado de la RFAF en Cádiz. Pedro Curtido asume la presidencia gaditana en sustitución de José Antonio Bernal. Curtido ha sido técnico federativo de la RFEF para Andalucía occidental y miembro de la Comisión de Segunda División B y Tercera de la RFAF en las dos últimas temporadas.

Pedro Curtido, con un amplio historial como jugador profesional de fútbol durante 12 temporadas, en equipos como Betis, Zaragoza, Granada, Logroñés CF, UD Marbella, UD Roteña, Rota, Racing Portuense y Puerto Real, entre otros, posee titulaciones en el Curso Superior Universitario de Dirección Deportiva en Fútbol; instructor de RCP y Soporte Vital Básico, entrenador UEFA B; gerencia de instalaciones deportivas, socorrista y monitor de actividades acuáticas.

“Me siento muy orgulloso de representar a la RFAF en la provincia de Cádiz, a la vez que agradecido a las personas que han depositado la confianza en mí para este reto apasionante, dado que el fútbol y mi provincia son prioridades en mi vida. Después de dos años como técnico de la RFEF en Andalucía, comienzo esta nueva etapa sabiendo que el trabajo y la cercanía, día a día, con los cuatro estamentos que componen la federación, clubes; entrenadores; jugadores y árbitros, son mi prioridad”, aseguró Curtido tras su nombramiento.

Una despedida brillante en el máximo órgano de gestión de la Real Federación Andaluza de Fútbol, su Asamblea General de 2021, es la que ha tenido el hasta ahora presidente-delegado de la RFAF en Cádiz y vocal de la RFAF, José Antonio Bernal, tras 30 años de responsabilidad en la provincia y vicepresidente de la RFAF desde 2019.

José Antonio Bernal deja en Cádiz una ingente labor de servicio al fútbol, fútbol sala y fútbol playa de la provincia, al que se añaden sus responsabilidades como vicepresidente y responsable de las competiciones nacionales, durante un año, en julio de 2019 y a su cargo como miembro de la Comisión de Tercera División de la RFEF desde octubre de 2018. Bernal seguirá ligado a la RFAF como vicepresidente de la Mutualidad de Futbolistas en Andalucía, responsabilidad que ya venía ejerciendo hasta ahora.

“Mi agradecimiento y cariño a las personas que me ayudaron, desde el inicio, en esta apasionante tarea, que ya no están entre nosotros; ellos fueron importantes en el trabajo realizado desde la RFAF de Cádiz. Gracias a directivos, entrenadores, jugadores, árbitros y aficionados por hacerme más fácil el trabajo en estos 30 años, que me llevo con enormes recuerdos”, dijo Bernal.