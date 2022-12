Pablo, un Molina corazón de león en el Conil

Pablo Molina Álvarez es ya un clásico en la plantilla del Conil CF. Tanto es el crecimiento del bravo futbolista gaditano, que asume funciones como capitán dentro del vestuario local del Pérez Ureba. Corazón de león, como buen Molina, Pablo cumple su cuarto curso como integrante del conjunto amarillo, el rey del Pérez Ureba.

El defensa vive una campaña ilusionante a pesar de los altibajos y de las dudas en el proyecto que se cobraron una víctima: Simón Carro, el técnico que arrancó el año hasta que fue destituido . "Nosotros estuvimos a tope con Simón, pero desgraciadamente en el fútbol mandan los resultados y el primer sacrificado en el míster", relata de la etapa inicial. Todo ello hasta la llegada del recambio. "Jesule hace especial hincapié en el tema defensivo y nos mete caña. En poco tiempo, el equipo ha asimilado muy bien todo. Con él (Jesule), tenemos más horas de entrenamiento y vídeo; es mucho de vídeo. Se le nota el recorrido profesional que tuvo como jugador de fútbol".

Pablo Molina no oculta el papel de 'tapado' que puede tener esta campaña el Conil. La mejoría con Jesule se traduce en una séptima posición que deja al equipo a tres puntos de la zona del play-off de ascenso a Segunda Federación. "La ilusión por mirar a la zona alta está ahí, después de que el Conil lleve cinco años seguidos en Tercera. El club piensa que se puede optar a algo más", aunque advierte que "la Liga está muy competida y le puedes ganar al primero y perder con el último". "Ocho jornadas sin perder y una derrota en los diez últimos encuentros, encajando pocos goles, ayuda a elevar esa ilusión", reconoce.

La cifras de los conileños son especialmente llamativas como local. "No hemos perdido en casa y eso quiere decir que eres complicado. Pero hablaremos en abril”, cuando acaba la fase regular de la Liga". Pablo Molina ve el grupo décimo "muy reñido". "He jugado en otros grupos y creo que este es el más complicado. Si ganas dos partidos te metes arriba; si lo pierdes te vas para abajo".

El brillante zaguero ex cadista no se atreve a comparar la capacidad de la actual plantilla con otras anteriores en el Conil. "Por este equipo han pasado jugadores muy buenos. Lo que veo este año es que hay una plantilla joven pero que compite de lujo. Es el año que más caro está entrar en el once. No puedes bajar la guardia porque hay compañeros que están muy bien. Por eso digo que lo que está haciendo el Conil no es casualidad".

Como capitán del equipo, Pablo Molina es una voz autorizada en permanente contacto con la cúpula del club; especialmente el presidente, Juan Diego Bermúdez, y el director deportivo, Javier Otero. "Hablo mucho con ellos y la relación es extraordinaria". Pero no siente prisas por parte de los dirigentes para ir a más. "Ellos no nos meten presión, aunque sí recuerdan que se han escapado tres o cuatro puntos que ahora nos tendrían en play-off. Pero no presionan porque nos transmiten confianza y seguridad".

Los amarillos no saben lo que es perder en casa una vez acabada la primera vuelta. ¿El secreto? "Cuando juego en casa estoy tranquilo, y eso que cada partido es una historia", indica Molina antes de agregar que "el Pérez Ureba se ha caracterizado por ser una olla a presión y eso es lo que más ayuda". "De antemano vienen los adversarios sabiendo que va a ser complicado ganar". Y es aquí cuando el defensor da una clave: "Si sacamos los puntos de casa y fuera vamos sacando algo, estaremos en cifras muy interesantes".

El gaditano es titular indiscutible, el futbolista con más minutos al acabar la primera vuelta (1.459) y fijo primero para Simón Carro y ahora para Jesule. Su exigencia le lleva a decir lo siguiente: "A pesar de todos esos datos, no es mi mejor año porque es verdad que estoy cumpliendo, pero puedo dar mucho más y quiero dar mucho más". Compromiso puro.

Lo de Pablo Molina con el Conil es un idilio que va más allá de lo futbolístico. "Tengo una relación especial con este equipo y con la localidad. Y siempre muy agradecido por lo que me han dado; eso significa mucho". Todo ello en un contexto económico para enmarcar. "Lo del Conil es un ejemplo. Cumplen con lo que prometen. Es admirable con la crisis financiera que se está viviendo. Por eso y por otras muchas cosas es un club señorial". Palabra de Pablo Molina, un señor del fútbol.