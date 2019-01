Muchas bajas para una salida comprometida

El Conil visita este domingo al Atlético Espeleño con la imperiosa necesidad de sumar puntos para huir de una zona baja a la que ha vuelto a acercarse peligrosamente en las últimas jornadas. La delicadísima situación del titular de Espiel, penútimo con sólo 15 puntos, así como las numerosas bajas con las que se desplazan los amarillos añaden dificultad a un desplazamiento sin duda muy comprometido.

En efecto, Francisco Javier Zafra, entrenador del conjunto jandeño, no podrá contar con la participación de los sancionados Ureba y Bonomo. Además, tampoco se encuentran disponibles por diversos problemas físicos otros seis futbolistas: José Mari, Narváez, Expósito, Rubén Díaz, Gonzalo yel lateral Mario. Así las cosas, al técnico roteño no le ha quedado más remedio que incluir en la lista de expedicionarios a tres juveniles con los que completa la lista de convocados.

La necesidad acucia. Los conileños encadenan ya siete jornadas sin conocer la victoria, con derrotas ante Ceuta (2-1), Betis Deportivo (1-3), Ciudad de Lucena (0-1) y Córdoba B (2-0) y empates ante Puente Genil (2-2), Coria (1-1) y Algeciras (1-1).

Por ello no les queda otra que sobreponerse a las adversidades para conseguir algo que esta temporada está costando muchísimo, el triunfo a domicilio. De hecho, hasta la fecha sólo han vencido en dos de sus 11 salidas, una cifra a la que se unen como dato positivo otros cinco empates y que se cierra con cuatro derrotas. El registro como foráneo no es tan malo como insuficiente por los muchos puntos que han volado del Municipal Pérez Ureba, una circunstancia que ahora obliga a mostrar la máxima ambición en campos como el del titular de la localidad cordobesa.

La escuadra de La Janda tiene, en cualquier caso, motivos para la esperanza, porque el Atlético Espeleño pasa por ser uno de los peores equipos del grupo ante su afición, hasta tal punto que sólo presenta mejores estadísticas que el colista Guadalcacín. Incluso en los goles recibidos marchan aún peor que los jerezanos, ya que con 21 tantos en contra se trata del equipo al que más marcan en su campo.