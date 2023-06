María Andrés lidera el escalafón mundial de Olas

La gaditana María Andrés es la nueva líder del Ranking mundial de Windsurf en la modalidad de Olas. Apenas tres meses ha necesitado la windsurfista del Club de Vela Valdelagrana para pasar de segunda a primera del mundo, logro que ha conseguido tras la segunda prueba de cinco estrellas del World Tour que se ha celebrado en Fiji, en el Pacífico Sur.

Al segundo puesto conseguido en la primera prueba que tuvo lugar en Omaezaki, Japón, la gaditana ha sumado ahora un quinto puesto en la prueba celebrada en la famosa Ola de Surf de Cloudbreak. "Todo un desafío para los que nunca hemos competido en olas de esa envergadura y potencia", señala Andrés.

Aunque la cosecha no puede ser mejor, esta no ha sido su mejor regata como ella misma nos cuenta. "Estuve con gripe los días antes de competir y no pude probar la ola antes, y siendo una ola tan potente y con el tamaño que tuvimos, eso me marcó y no pude navegar como me hubiera gustado, además, no tuve posibilidad de mejorar mi puesto, ya que no hubo doble eliminatoria. De todas formas, la experiencia de surfear Cloudbreak fue igualmente increíble, y la quinta posición que conseguí junto con el segundo en Japón me colocan primera en el ranking a día de hoy".

El Ranking del Tour unificado de mujeres de donde saldrán los títulos de campeonas del mundo, se calculan sumando los dos mejores resultados de cada windsurfista y el resultado de la gran final en la Aloha Classic en Maui, Hawaii. Por delante quedan importantes eventos de cinco estrellas como Pozo en Gran Canaria y Sylt en Alemania, tras los que el ranking experimentará cambios de cara a la gran final, la cual puntuará obligatoriamente en el cómputo final y decidirá quién se lleva el título.

María Andrés descansa ahora unos días con su familia en El Puerto de Santa María tras meses de entrenamiento en las islas Maui y Mauricio, y en unos días retomará los entrenamientos de cara a preparar la final de Hawaii.