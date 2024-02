Marbella, una salida de máxima exigencia para el Cádiz CF Mirandilla

El Cádiz CF Mirandilla juega este domingo en el campo del Marbella (16:00 horas), donde le aguarda un buen equipo que es aspirante a disputar el play-off de ascenso dentro de la 23ª jornada de Liga en el grupo 4 de Segunda Federación.

Alberto Cifuentes, técnico del filial, admita que hay ganas de romper la racha de cinco jornadas sin ganar. "Complicado como todos, pero yo creo que estamos en buena dinámica, llevamos varios partidos mereciendo la victoria y no ha llegado por diferentes circunstancias. Seguramente porque nos ha faltado hacer un poquito más para conseguirla, pero estamos bien, estamos compitiendo muy bien, estamos jugando bien, estamos defendiendo bien. Nos falta hacer ese pasito para conseguir una victoria. Un rival difícil, el Marbella, que está arriba en la clasificación. No es el Marbella que vino al principio, donde todo eran victorias, que es verdad que también ha tenido su momento de dudas, pero bueno, tienen muy buena puntuación y ahora sigue ahí metido en playoff. Vamos a sacar nuestra mejor versión, no lo dudo, para conseguir la victoria".

Valoración del momento de su equipo. "Estamos más cerca de ganar que de empatar. Por lo que sea, por ciertos detalles, por ciertas precipitaciones en ataque para ponernos 2-0 o el día del Manchego, que nos pusimos por detrás, empatamos y luego tuvimos situaciones para marcar, y no lo hicimos. Por ciertas situaciones, que no hemos tomado una buena decisión, pues no hemos conseguido ese gol que nos de la victoria, pues habrá que trabajar mucho en esos pequeños detalles, en esa paciencia, en esa tranquilidad, en esa definición en el área contraria para ver si conseguimos hacer más de un gol y conseguimos una victoria que echamos de menos y que yo creo que hemos merecido muchos partidos atrás".