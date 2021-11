Luis Ruiz: "Tenía muy buenas referencias del San Fernando"

Ya tiene su primer fichaje. David Vizcaíno anunció en la rueda de prensa de su presentación como Director Deportivo del San Fernando que la plantilla sería reforzada convenientemente porque tenía muchas carencias, sobre todo en la zona de los laterales, en el pivote del centro del campo y en los extremos.

Pues la primera zona que se ha visto reforzada es la del lateral izquierdo, lugar que, de manera natural, sólo tenía la presencia de Fabio Eguelfi que, de paso, había participado solamente en cuatro ocasiones en la temporada y nunca un partido completo.

El hombre elegido ha sido Luis Ruiz que, presumiblemente ocupará, si el técnico lo estima oportuno, esa demarcación, pasando el hombre que habitualmente está participando en ella, Manu Moreno, a su lugar habitual en el terreno de juego, bien interior izquierda, bien extremo.

De todas maneras, al igual que ocurre en la otra parte del campo, es decir en el lateral derecho, hay jugadores que tendrán que adaptarse a esos lugares, sin más el pasado domingo se 'descubrió' a Sergio Cortés como un efectivo que puede desempeñar perfectamente la demarcación en la derecha.

Pues Luis Ruiz fue presentado ante los medios de comunicación el martes 9 de noviembre y se hizo oficial su estancia, al menos lo que resta de temporada, en el San Fernando.

Fue el propio David Vizcaíno el que se encargó de presentar públicamente al que es su primera incorporación desde su llegada a la entidad de La Isla la pasada semana.

El Director Deportivo isleño señaló que se trata de un jugador que, a pesar de tener 29 años, tiene una dilatada carrera en la Segunda División A y que será un refuerzo de lujo. Pidiendo paciencia con su incorporación al equipo porque, lógicamente, llega a La Isla sin competir ya que era de ese grupo de jugadores que estaban sin equipo al esperar hasta última hora del pasado año una oferta de un club de la categoría de plata.

Posteriormente fue el propio jugador el que tomó la iniciativa para descubrirse, de alguna manera, a sí mismo ante los medios de comunicación. Ruiz señalaba que "tenía muy buenas referencias del San Fernando. Sé que llego a un equipo que está abajo, pero solamente llevamos once jornadas de competición y hay tiempo de sobra para hacer muchas cosas", afirmaba el nuevo lateral izquierdo del equipo azulino.

Conoce La Isla de su etapa en el Cádiz ya que "tuve la oportunidad de estar en esta ciudad en varias ocasiones, además mis suegros son de Cádiz y siempre he tenido mucho contacto con esta zona", sentenciaba.

De las condiciones físicas con las que llega al equipo indicaba que "he estado trabajando con un preparador físico personalizado estos meses, por la mañana y por la tarde he estado entrenando con balón en el Alcalá de Henares al que tengo que agradecer su comportamiento conmigo. Es cierto que me hace falta adaptación a mis nuevos compañeros, pero lo que si tengo claro es que no vengo de cero y si el domingo que viene tengo que jugar en Sabadell, lo haré sin ningún problema", certificaba.

También es consciente de que llega a un club "con claras aspiraciones de crecer y hacer las cosas bien y lo cierto es que llevo pocas horas aquí pero me han recibido con los brazos abiertos, tanto los compañeros, como los componentes de la directiva y, por supuesto, el entrenador con el que he mantenido ya alguna que otra charla", afirmaba el nuevo fichaje del San Fernando, primero de la era David Vizcaíno.