Lamadrid, Granda y Baltasar ganan las Copas de España de iQFOil

La andaluza Pilar Lamadrid, el canario Ángel Granda y el balear Ignacio Baltasar levantan este lunes las Copas de España de iQFOil Masculino, Femenino y Sub 21, respectivamente, tras la última jornada de la 17ª Semana Olímpica Andaluza que se ha celebrado a lo largo de los últimos cuatro días en aguas de la bahía de Cádiz. Vientos de levante de entre 8 y 14 nudos de intensidad acompañaban a la flota también en el área de los ILCA, donde los títulos absolutos se los reparten los deportistas ucranianos Oskar Madonich (ILCA 7), Ivan Pylypchii (ILCA 4) y Andrii Verdysh y Sofía Naumenko (ILCA 6). Por su parte los andaluces Guillermo Flores y María Belén Velázquez ganan el campeonato autonómico de ILCA 7 y el título femenino de ILCA 4.

En las clases iQFOil se celebraban hoy cinco espectaculares pruebas de Slalom y en tres de las cuatro flotas se confirman los líderes provisionales. Entre las chicas, la windsurfista del CN Puerto Sherry, Pilar Lamadrid, renueva el cetro nacional y consigue el título absoluto por méritos propios, con un nivel y una puesta a punto que le ha permitido no solo aguantar las duras condiciones, si no seguir ganando pruebas hasta el final. Lamadrid se despedía con tres nuevas victorias parciales, la última de ellas conseguida en la prueba de cierre tras un sexto que no pareció gustarle. Junto a ella en el podio, la italiana Marta Maggetti y su compañera en el equipo preolímpico español, la madrileña Nicole Van der Valden en el tercer puesto. Las otras dos integrantes del equipo nacional, la balear Andrea Torres, primera Sub 21, y la también andaluza Blanca Manchón, finalizan 6ª y 11ª, respectivamente.

Entre los hombres, el canario Ángel Granda gana dos pruebas más y vence con una amplia diferencia de puntos sobre el balear Joan Carles Cardona, que empezó el día ganando el primer recorrido y después ha tenido que tirar de descarte para no perder el puesto. El mejor del día ha sido esta vez el gallego Tomás Vieito que ha ganado cuatro de las cinco pruebas finales y con el descarte de un fuera de línea, consigue subirse al podio para colgarse el bronce absoluto. En su escalada apea al balear Ignacio Baltasar, protagonista hoy de una espectacular enganchada con otro windsurfista que los ha dejado a ambos fuera de juego en la tercera prueba del día. Superado en la jornada final por el americano Alexander Temko, Baltasar es el subcampeón absoluto y campeón de la Copa de España Sub 21. El primer andaluz es Fernando Martínez del Cerro (CAND Chipiona) en el puesto 20.

Entre los windsurfistas más jóvenes, categoría Sub 19, se impone finalmente el regatista del CN Sevilla, Antonio Cueto, seguido de Alejandro Arauz y Juan Pedro Guardiola, ambos del equipo del CN Puerto Sherry. La primera niña es Carmen Sahuquillo del CN Sevilla. En la categoría Open, sin españoles, vence el checo David Drda, con el segundo y tercer puesto para los polacos Maciej Poplonyk e Igor Lewinski.

En ILCA 7, el ucraniano Oskar Madonich se vale de las rentas para confirmar su victoria, a pesar de que hoy las tres pruebas tenían como único ganador al andaluz Guillermo Flores. El regatista del CN Río Piedras paga su ausencia en la segunda jornada y ante la falta de pruebas en la penúltima jornada, se queda a dos puntos del título absoluto aunque sí es suyo el campeonato de Andalucía de la clase. Completa el podio el regatista del CAN Eslora Diego Manuel Torregrosa.

En ILCA 6, con otras tres pruebas más, el ucraniano Andrii Verdysh aprovechó este último día para aumentar su ventaja desde el top y vence con más de una decena de puntos de ventaja sobre el irlandés Shaughnesy, segundo. Los cambios vienen en el tercer puesto, que se confirma para el irlandés Rocco Wright a quien a punto ha estado de 'coger' el andaluz Alfredo Gómez (CN Sevilla), cuarto con un punto más. No ha sido un buen día para la ucraniana Sofia Naumenko que pierde el tercer puesto absoluto aunque conserva la victoria femenina en la clase.

En ILCA 4, clase que solo tenía una prueba disputada el primer día, se completa el marcador con otras tres que ha ganado el líder provisional, el ucraniano Ivan Pylypchii, flamante campeón de la semana olímpica, escoltado en el podio por los andaluces Pablo Franco del Club Polideportivo Cádiz y Pablo Campos del CAN Eslora. También se confirma el campeonato femenino para la regatista del CN El Trocadero, María Belén Velázquez Durán, seguida de Ana Dale del CAN Eslora y Cristina Zamorano del CDN Punta Umbría.

Tras la regata tenía lugar la ceremonia de entrega de trofeos a los ganadores y sus acompañantes en el podio, en el patio de Ceremonias del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, sede de la Federación Andaluza de Vela (FAV) en El Puerto de Santa María, en un acto que ha contado con la presencia de José Jarana, vicepresidente de la andaluza. En la foto final de ganadores, todos los deportistas desplegaron las banderas ucranianas en las que se podía leer 'NO WAR'.

Se pone así fin a la regata organizada de la FAV, por delegación de la Real Federación Española de Vela, con el patrocinio de la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz, El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y Puerto Sherry.