Fernando Martínez del Cerro renueva título

El andaluz Fernando Martínez Del Cerro se ha proclamado campeón de Europa máster de Fórmula Foil por segundo año consecutivo. El windsurfista del Club de Actividades Náuticas de Chipiona se cuelga además la medalla de bronce en el absoluto, en la regata celebrada a lo largo de esta última semana en aguas de Azores, en Portugal. En la misma cita, su compañero de territorial, Ramón Pastor, perteneciente al Salt Water de Tarifa, se clasifica cuarto absoluto a sólo cuatro puntos de su compañero.

El campeonato de Europa de Fórmula Foil se resolvía después de cinco días y quince pruebas, con un par de jornadas en blanco dadas las condiciones de viento extremas. A excepción de la jornada final en la que el ambiente era algo más tranquilo, el resto de días la dureza del viento y el mar marcaban este campeonato en el que han participado los mejores especialistas, completando una flota no demasiado numerosa pero de un extraordinario nivel.

Frente a ellos, Martínez del Cerro se crecía en un área de regatas intratable en ocasiones para moverse siempre en la parte alta de la tabla. Prueba de ello, un quinto como peor parcial en un casillero en el que para saberse tercero y campeón máster, el gaditano valida un cuarto, nueve terceros puestos y dos segundos. Junto a él en el podio, el francés Nicolás Goyard, nuevo campeón continental, y el germano Sebastián Koerdel.

Al final de la cita, el deportista gaditano se mostraba satisfecho pero a la vez consciente de lo que le ha faltado para estar más arriba aun, “Estoy muy contento, me he visto muy rápido con el material aunque quizás me ha faltado algo de agresividad para no regalar puntos en algunos momentos”, añadiendo que “teniendo eso en cuenta no puedo pedir más, creo sinceramente que es un buen resultado, ahora toca seguir entrenando para cuando volvamos aquí para el mundial a finales de año y también para el europeo que se celebrará en casa”.