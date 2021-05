Espléndida primera jornada de la Copa de España de windsurf en Cádiz

Magnífico día en la Bahía de Cádiz el viernes 21 de mayo para el arranque de las Copas de España para las clases Techno e iQFoil, que reúnen en El Puerto de Santa María a más de un centenar de windsurfistas procedentes de todo el territorio nacional.

Tres pruebas para los Techno y cuatro para los iQFoil resuelven este primer día en el que el viento daba la sorpresa, subiendo contra pronóstico de los 12 nudos de intensidad hasta alcanzar puntas de 15 en las dos áreas de regata.

La igualdad marca un estreno en el que se lucen baleares y valencianos, con un dominio que solo rompen los hermanos Pilar y Fernando Lamadrid, la primera sin rival entre las chicas y su hermano tercero entre una numerosa y potente flota de hombres.

Máxima igualdad en la flota masculina de iQFoil, donde el deportista de Santa Pola Jorge Aranzueque ve premiada su regularidad para estrenarse líder con dos 2º, un 1º, y un 3º en una prueba en la que era superado por el balear Joan Carles Cardona, segundo con un punto más. En su mano a mano se colaba el local Fernando Lamadrid, ganador de una prueba y 4º, 3º y 5º en las otras, que ocupa la tercera plaza con cuatro y cinco puntos más.

El windsurfista del CN Puerto Sherry está obligado a asegurar mañana ya que tiene a solo dos puntos al gallego Tomas Vieito. Por su parte los campeones de Europa Ramón Pastor y Fernando Martínez del Cerro se sitúan en los puestos quinto y sexto, respectivamente. Intratable se ha mostrado Pilar Lamadrid entre las chicas senior, donde la deportista del CN Puerto Sherry se marca cuatro de cuatro para ser líder destacada, seguida de la americana Hall Farrah.

En la flota Juvenil de la nueva tabla olímpica, se vivía hoy un intenso mano a mano entre los baleares Nacho Baltasar y Bernat Tomas, resuelto del lado del primero gracias a su victoria en las dos últimas pruebas del día. Antes de eso encadenó un 1º y un 2º en la única prueba en la que conseguía pasarle Tomas, quien completó su marcador con tres 2º.

Con dos puntos entre ambos, ponen más de diez con el tercer clasificado y también de la territorial balear, Josep Estrany, todos con tabla T95. En esta categoría, la diferencia la marca la medida de la tabla y entre los de T85 el líder es el windsurfista de Javea Alex Ortega.

Entre las chicas, la primera T95 es la balear Naiara Fernández de Bobadilla, y en T85 su hermana Zoe. Los primeros andaluces en esta clase dominada por los baleares, son Alejandro Arauz (CN Puerto Sherry) y Carmen Sahuquillo (CN Sevilla), ambos con la tabla pequeña, en los puestos 22º y 25º absolutos, respectivamente.

En las disciplinas Techno, en Plus (hasta 19 años), las victorias parciales se las repartían entre los valencianos Jorge Maciel y Carlos Sánchez, con dos del primero, lo que unido a un segundo frente a un primero y dos terceros de su rival le dan un primer liderato a Maciel apuntalado con tres puntos de renta.

El tercer puesto es para Natalia Blanquer también de la valenciana, 3ª, 4ª y 4ª hoy. Los primeros andaluces son Marina Martín-Prat del CN Puerto Sherry, cuarta femenina y octava absoluta, y Pedro Hafner del CNM Benalmádena que cierra el top10.

Dominio balear en Techno Sub 17 y Sub 15, con Billy Coll en cabeza de los Sub 17 con 4 puntos que suman dos primeros y un segundo, seguido con 6 y 9 por Lluis Pérez, 3º, 2º y 1º, y Nicolás Madero, 2º,3º y 4º, segundo y tercero, respectivamente. A las puertas de podio a dos puntos, se sitúa Ramón Villalonga también de la balear, seguido del andaluz Antonio Cueto del CN Sevilla, quinto, y la primera fémina y también balear Barbara Winau.

En Sub 15, la flota menor que se cita en esta Copa de España, el podio también es cien por cien balear y tiene en cabeza destacado a Mateo Jiménez ganador de dos pruebas y tercero en otra, seguido de Matías Conill y la primera niña, Caterina Tomas, que renta un solo punto a la canaria Enrichetta Bettini, cuarta. Entre los anfitriones sacan cabeza Gonzalo Díaz (CN Sevilla) y Lucía Guardiola (CN Puerto Sherry), 12º y 19ª, respectivamente.

El programa del sábado 22 de mayo incluye tres nuevas pruebas para los Techno y cuatro para los iQFoil a partir de las 12 del mediodía.

La Copa de España de Windsurf es una regata organizada por la Federación Andaluza de Vela por delegación de la RFEV y cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Educación y Deporte, la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y Puerto Sherry.