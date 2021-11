David González, segundo en el Nacional de Promo3

El Campeonato de España de Superbike llegó a su fin en el circuito de Jerez-Ángel Nieto. El trazado andaluz, que acogió también la primera ronda de la temporada, ha sido testigo de grandes carreras en las que la meteorología ha sido protagonista.

En la cita celebrada en la ciudad del motor y los caballos, el joven asidonense de 13 años, David González, se ha proclamado subcampéon de España de Promo3 y por otra parte campeón nacional de cunas de campeones.

Durante los dos primeros días de entrenamientos libres previo a las condiciones de la pista fueron de seco, unas condiciones que no se volverían a dar en las sesiones más decisivas del fin de semana. Con la pista mojada tanto el sábado como el domingo, los jóvenes pilotos del equipo de la escuela de motociclismo del Circuit Ricardo Tormo aprendieron y se mostraron muy competitivos en todas las sesiones.

Empezando por la categoría de Promo3, la Cuna llegaba con opciones de alzarse con el título de campeones el asidonense David González, pero en la primera carrera del sábado Jesús Ríos certificó el título de campeón con una sólida victoria. El piloto de Medina González peleó hasta el final y pudo terminar segundo en esta carrera, una prueba en la que Xavi Vidal ocupó la tercera posición. Por su parte, Jayant Chote fue quinto, Elliot Kassigian séptimo y Mark Pérez octavo, mientras que Mika Siebdrath se fue al suelo en la séptima vuelta.

En la segunda carrera del fin de semana de Promo3, la Cuna volvió a subir al podio con Xavi Vidal, que terminó tercero. A Vidal le siguieron Jayant Chote y el asidonense, David González, cuarto y quinto respectivamente. Mika Siebdrath fue séptimo, Mark Pérez octavo y Xavier Martínez y Elliot Kassigian no pudieron finalizar.

Además, junto a Promo3, también se disputaron la clase de PreMoto3, una categoría en la que Martim Marco Ramos ha participado con la Cuna de Campeones. El piloto portugués no pudo finalizar la primera carrera del sábado, mientras que el domingo fue noveno.

'Top 10' en Moto4

En la categoría de Moto4 la Cuna de Campeones ha finalizado entre los diez primeros clasificados con Kerman Martínez, que ha certificado una temporada muy regular puntuando en doce de catorce carreras. Este fin de semana la Cuna de Campeones volvía a buscar con sus pilotos más jóvenes la constante mejoría que los pilotos del equipo llevan mostrando durante todo el año.

Esta evolución se vio reflejada, por ejemplo, en pilotos como Luis Miguel López, que por primera vez ha conseguido puntos en este campeonato y lo ha hecho de una forma excepcional: con un séptimo puesto en la carrera del sábado y un sexto en la del domingo, dos resultados que reflejan su gran crecimiento, sobre todo teniendo en cuenta las difíciles condiciones en las que han corrido todos los pilotos.

Por su parte, Kerman Martínez se ha vuelto a mostrar sólido, mientras que en la primera carrera terminó décimo, el domingo ha conseguido mejorar con un noveno puesto. Además, el sábado Alejandra Fernández terminó undécima, aunque el domingo tuvo la mala suerte de verse obligada a retirarse en las primeras vueltas.

Además de estos resultados, en la primera carrera de Moto4 Ignacio Galán terminó decimocuarto, Michael Louie Sánchez decimosexto y Oliver Cantos vigésimo; en la carrera del domingo Michael Louie Sánchez cruzó la línea de meta en decimocuarta posición e Ignacio Galán decimonoveno.

En el balance final la Cuna de Campeones ha terminado la temporada del ESBK con muy buenos resultados. En total, el equipo de la escuela de motociclismo del Circuit Ricardo Tormo ha conseguido 22 podios esta temporada, siendo once de ellos victorias.

Tras las carreras del fin de semana, el director de la Cuna de Campeones, Julián Miralles, ha hecho su particular balance de la temporada en el ESBK: “Ha sido un año algo extraño porque no hemos participado durante la temporada al completo en la categoría de PreMoto3, una categoría en la que fuimos campeones el año pasado. En Promo3 estamos muy contentos con el joven piloto de Medina Sidonia, David González, que ha sido subcampeón, y si no hubiese sido por la lesión que tuvo en Navarra hubiese ganado el campeonato, era el más fuerte, pero así son las carreras. Es un piloto que creemos que tiene muchísimo potencial, y el año que viene estará con nosotros en PreMoto3, creo que disfrutaremos mucho. Respecto a Moto4, hemos ido creciendo, sabíamos desde principio de temporada que nuestras motos tenían algunas limitaciones en comparación a las otras motos que compiten en este campeonato. En algunas carreras hemos estado cerca, pero nosotros queremos competir para ver quién es el mejor piloto con las mismas condiciones, por eso nosotros tenemos nuestra propia clasificación. Por lo tanto, estamos contentos con la categoría, el año que viene crecerá y, además, se va a ajustar el reglamento para equilibrar la diferencia entre categorías”.

Dentro de las categorías de Promo3 y Moto4, la Cuna de Campeones contaba en cada una de ellas con su propia clasificación. Los tres primeros clasificados en Promo3 han sido David González, Xavi Vidal y Xavier Martínez, mientras que los campeones de Moto4 han sido Kerman Martínez, Alejandra Fernández y Miguel Rodríguez.