El Club Atletismo Bahía de Cádiz cumple un año con un "crecimiento sostenido"

El Club de Atletismo Bahía de Cádiz ha celebrado su primer año desde que iniciara su actividad con un desayuno informativo con la prensa para hacer repaso de los logros obtenidos en la presente temporada, los objetivos hasta finales de año y la temporada 2022.

El Club de Atletismo Bahía de Cádiz habla de presente y futuro y también agradece el apoyo y la confianza de patrocinadores, atletas y sus familias en un proyecto que nació recuperando la vieja idea de unión entre los diferentes enclaves que componen la bahía a través del atletismo como deporte global con cabida para todas las personas y particularidades. Muestra de ello es la apuesta por modalidades de saltos y lanzamientos entre sus atletas, donde tienen cabida todos sin importar su nivel o sus resultados.

En el balance de este 2021, el presidente del club, Pablo Góngora, ha destacado la participación de hasta 42 atletas en los Campeonatos de Andalucía, con una cosecha de 15 medallas, así como la participación en todos los campeonatos de Andalucía sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 20, sub 23, absoluto y máster.

Góngora ha recordado que "febrero y el final de enero nos trajo unas interesantes competiciones de campo a través y ruta, en las que el club comenzó a aumentar su palmarés autonómico gracias a las preseas obtenidas por Elías Romero y Abraham Briz siendo Subcampeón de Andalucía sub 18 de Campo a Través y Subcampeón de Andalucía en 10KM Marcha respectivamente".

Mayo fue el mes más importante de la joven historia del club con al participación en el Campeonato de Andalucía de Clubes Absolutos de 2ª División tanto en categoría femenina como masculina, siendo el primer club de la historia de la ciudad de Cádiz en lograr este hecho "ya que hasta la fecha ningún equipo femenino de capital había competido en un campeonato absoluto. Nuestras chicas se quedaron muy cerca del ascenso a 1ª División al finalizar en cuarta posición y a pocos puntos de las tres plazas de honor", ha apuntado Góngora.

Además, el club ha logrado cinco participaciones en cuatro campeonatos de España, entre las que ha obtenido una medalla de bronce y dos puestos de finalistas. Cinco atletas participaron en el Campeonato de Andalucía sub 20, donde Elías Romero se proclamó campeón, mientras que Juan Vega finalizó tercero en el Campeonato de España Máster.

Por su parte, Alberto Martínez de Moretín fue subcampeón de Andalucía sub 16 en salto de longitud, participando posteriormente en el Campeonato de España sub 16 en Lleida.

En el Campeonato de Andalucía sub 18, participaron cuatro atletas del club, obteniendo la medalla de oro para Elías Romero en 1.500 metros y dos terceros puestos para Laura Expósito y Laura Andrade en 400 vallas y lanzamiento de disco, respectivamente.

"En definitiva, en este año desde que comenzamos, el club ha vivido un crecimiento sostenido y la construcción de una base que permitirá lograr grandes éxitos para Cádiz y su Bahía en años venideros. Siendo muestra de ello los resultados obtenidos esta temporada, teniendo atletas en todos los campeonatos individuales al aire libre y con participación en cuatro campeonatos de España, junto a un número de medallas autonómicas y otros tantos puestos de finalistas", ha destacado Góngora.

De cara al nuevo curso (que no temporada, aún por finalizar) los objetivos están puestos en el Campeonato Máster de Pista cubierta en Antequera. Pero sobre todo destaca el inicio esta semana de las escuela de atletismo. Cualquier persona interesada en unirse al club puede hacerlo a través de las redes sociales del club (Facebook, Instagram, Twitter) o mandando un correo a club.atletismobahiadecadiz@gmail.com o en la web www.atletismobahiadecadiz.com

Por último, el club reitera el agradecimiento a los sponsors y patrocinadores como Torre Tavira, Cortina Hogar, FisioHerakles, Bufete .José Antonio Gutiérrez Muñoz; se incorporan Higea Salud Integral y el cardiólogo Eduardo Martínez de Moretín, así como a los propios atletas, familiares y simpatizantes del club por su apoyo.