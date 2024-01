Carlos Coello espera que "mi gente me vea triunfar de nuevo" en su combate en Cádiz

Con la llegada del nuevo año, el gaditano Carlos Coello está inmerso en la preparación de su combate que le enfrentará al tailandés Jatuphon Raksapa el próximo 3 de febrero en San Felipe Neri, en Cádiz. Con un palmarés excepcional, con dos campeonatos de España, Internacional WBC en el peso pluma, Norte de Tailandia y tres títulos mundiales de federaciones diferentes (ISKA, WKN y WMF-Pro), Coello espera sumar su victoria número 60 en su ciudad.

Coello se encuentra muy motivado por su próxima pelea en Cádiz. De ella, ha señalado sobre lo que está viviendo que "tengo un cúmulo de sensaciones. Por un lado, supone una gran ilusión, ya que competir cerca de mi gente siempre es especial. Después de una pandemia y un último combate en casa donde caí derrotado, quiero que mi gente me vea triunfar de nuevo. Por otro lado, luchar contra un tailandés, llevando yo más de una década residiendo allí, es una emoción muy grande ya que creo que la ciudad va a disfrutar de un combate de puro muay thai. Y por último, a nivel deportivo, disputar el título del Consejo Mundial del Muaythai (WMC) homologado por la Casa Real de Tailandia, y que este se dispute en Cádiz, me llena de orgullo. Es un paso importante en mi carrera".

En cuanto a la pelea contra el joven tailandés Jatuphon Raksapa, Coello ha resaltado que "quien quiere conseguir cosas grandes tiene que exponerse a grandes riesgos en ocasiones. Ya lo vimos en mi anterior combate aquí, con el para mí el mejor luchador extranjero de ese momento como aspirante al título que disputaba. Las cosas fáciles no saben igual que las difíciles. No me da miedo ganar o perder, mi gente me apoyará pase lo que pase porque yo soy un luchador que sabe que las victorias no son eternas pero las derrotas tampoco".

Sobre el evento CFN 3: Escuela de Valores, el luchador ha explicado que "Escuela de Valores es una tercera edición de un evento que ha tenido mucho éxito en las ediciones anteriores. Tiene ese nombre por un doble significado: el primero, por hacerse en San Felipe Neri, escuela dónde estudié de joven. Por otro lado, se llama Escuela de Valores debido a los grandes valores que aporta el muay thai, como el respeto, disciplina, seguridad, etc. El evento no sólo será mi combate, además hay cuatro competiciones semi profesionales, competidores del Chok Muay Cádiz de Ramón Rivera, luchadores de toda la provincia, un torneo profesional con cinturón en juego y una superfight internacional con reglas completas del muay thai (full rules)".

Afincado gran parte del año en la provincia de Rayong (Tailandia), entrena en el 7Muayhai Gym. Ha contado sobre su preparación que "entreno de 6 a 7 horas al día, de lunes a sábado, con entrenamientos físicos y específicos del muay thai en mi gimnasio. Mi alimentación la sigue mi nutricionista Mario Moreno (Fuel4fighters) y mi trabajo psicológico lo realiza Javier García. Juntos formamos un equipo que me ayuda a conseguir todos mis objetivos".

Coello ha recordado sobre su llegada al muay thai que "lo empecé a entrenar en Cádiz. Me encantaban las artes marciales. Entonces, con 18 años decidí viajar a Tailandia para conocerlo más profundamente en el país donde es el deporte nacional. Me enamoré de él hasta que conseguí mi primer contrato con el gimnasio en el que actualmente estoy en 2014. Pude transferirme allí para intentar conseguir todos mis sueños y objetivos".

A pesar de ser un deporte muy secundario en Cádiz, ha considerado que "desde la primera edición, primero con el anterior equipo de gobierno y ahora también con el nuevo, me he sentido muy apoyado y arropado por las instituciones de la ciudad. Con el Cádiz CF, mi sentimiento es de amor, soy cadista de cuna y tener el apoyo de la institución es una de las cosas más importantes que tengo en mi carrera como luchador".

Una vez que pase la pelea del 3 de febrero, el luchador ha asegurado que "tengo dos cosas en mente. Una es realizar un combate multitudinario en la playa Victoria, gratis al público, y la otra es volver a competir en el estadio y buscar un resultado diferente".

Para finalizar, sobre su papel al representar a la ciudad en un deporte como el muay thai, Coello ha reconocido que "no sé si soy embajador de Cádiz, pero allí donde voy siempre tengo un recuerdo para mi ciudad, mis amigos, mi familia, mi equipo y mi gente. Cádiz es una ciudad trimilenaria, ya conocida en el mundo por su belleza. No creo que por mi influencia sea más conocida, pero sí que con estos eventos se consigue poner el foco de Cádiz a nivel internacional y, en este caso, al venir un luchador tailandés pues también en Tailandia".