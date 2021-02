El Cádiz B, a por la victoria en el campo del Marino

El Cádiz B se desplaza a la isla de Tenerife para enfrentarse al Club Deportivo Marino en el encuentro enmarcado dentro de la 14ª jornada de Liga del Grupo 4-A de Segunda División B. La cita está programada a partir de la una de la tarde (hora peninsular) del sábado 13 de febrero.

El conjunto amarillo vuela a territorio insular con la autoestima elevada tras retomar la buena senda con la valiosa victoria (1-0) frente al Marbella que obtuvo el pasado fin de semana en la Ciudad Deportiva de El Rosal. Tres puntos que frenaron una nefasta racha de cinco derrotas consecutivas y que sirven de impulso en busca de una dinámica positiva en el esprint final del torneo de la regularidad.

No hay partido fácil ni adversario pequeño, pero si hay un rival a priori asequible ese es el Marino, colista del grupo con sólo seis puntos y un solo triunfo en toda la temporada (2-3 en el terreno del San Fernando). El Cádiz B tampoco está para tirar cohetes en la antepenúltima posición, aunque con dos partidos pendientes para ponerse al día. Uno de esos partidos lo recuperará el miércoles 17 con la visita al Recreativo de Huelva (cinco de la tarde).

Los visitantes llegan con 13 puntos frente a los seis que atesoran los anfitriones, que a tenor de los números cosechados hasta la fecha demuestran ser la escuadra más frágil del grupo. Es con diferencia la más goleada con 27 tantos en contra, y el segundo menos anotador con ocho dianas.

Los gaditanos se impusieron 3-1 en el choque de la primera vuelta y pretenden repetir la victoria en un partido que contará con la presencia de público en las gradas del estadio olímpico municipal Antonio Domínguez, ubicado en Playa de las Américas (Arona), al sur de Tenerife. Tiene capacidad para acoger 7.500 espectadores, aunque el aforo quedará bastante limitado por la situación actual derivada de la pandemia del coronavirus.

Juanma Pavón se llevó 18 jugadores a Canarias, con la principal novedad del delantero Rodallega. Los citados son Flere, Garrancho, Javi Pérez, Jordi Tur, Sergi, Momo Mbaye, Peter, Duarte, Carrasco, Chapela, Boselli, Alberto Vázquez, Mamady Diarra, Saturday, Javi Martín, Gudelj, Rodallega y Nieto.

El desafío del Cádiz B no es menor porque persigue su primer triunfo a domicilio de 2021. No es fácil ganar fuera de casa pero el empeño del filial pasa por cuajar una buena actuación global, con la prioridad de dejar la portería a cero. No recibir un gol, como en el duelo ante el Marbella, pone más cerca el objetivo de la victoria.

Alineaciones probables

Marino: Kikvidze, Alemán, Anaba, Saavedra, Ekangamene, N’Diaye, Ahmed, Vercauteren, Samuel Arbelo, Gueye y Dimas.

Cádiz B: Flere o Garrancho, Javi Martín, Saturday, Momo, Marc Baró, Jordi Tur, Javi Pérez o Duarte, Sergi Fernández, Mamady Diarra, Chapela y Nieto.

Árbitro: Lax Franco (murciano).

Estadio: Antonio Domínguez (13:00/hora peninsular)