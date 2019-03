Un Cádiz FS muy blando falla demasiado contra el Cefo

El Cádiz FS perdió la oportunidad de colocarse a tiro en la clasificación del grupo 3 de la Segunda División femenina de fútbol sala de su rival de turno, un Cefo de la localidad pacense de Villanueva de la Serena que supo aprovechar las muchas deficiencias mostradas por las gaditanas en el pabellón Mirandilla.

Las anfitrionas no tuvieron el día más acertado. El problema fundamental fue que no se atinó y que se arrastró el enorme lastre de un pobre arranque de partido. Se abrió una ventana a la esperanza en el tramo final del primer periodo cuando acortó la desventaja Tinoco, pero no fue suficiente.

El inicio del segundo tiempo resultó lamentable y sentenció la contienda porque la asunción posterior de riesgos provocó goles a favor pero también en contra. Un dato increíble es que el Cádiz FS no cometió falta alguna tras el descanso y solo dos antes de este. Se echó en falta cierta dosis de malicia.