El Cádiz CF Mirandilla se enfrenta este sábado al segundo mejor visitante

La jornada 22ª devuelve al Cádiz CF Mirandilla a las instalaciones de El Rosal, donde este sábado (16:00 horas) recibe al Estepona, que se está destapando como uno de los aspirantes a pelear por una plaza en la fase de ascenso a Primera Federación.

El equipo de Alberto Cifuentes acumula cuatro jornadas sin ganar en las que ha acumulado tres empates y una derrota, pero no debe fiarse a efectos clasificatorios por la cercanía de la zona de descenso. Es por ello que se han conjurado en tratar de sacar adelante la compleja cita con el conjunto malagueño, que es el segundo mejor visitante del grupo 4 de Segunda Federación.

Con Kikín y Miranda sancionados, Cifuentes ve alternativas para mantener un buen nivel. "Tenemos gente que está participando mucho y que lo hace bien, o sea que no estamos preocupados por esa por esas baja por las sanciones. Recuperamos también a Kensly, a Nico Junior y David, que son importantes para nosotros", agregando que "Yo creo que es fundamental para nosotros conseguir la victoria en casa, tenemos que ser un equipo muy intenso, muy competitivo, muy agresivo, muy valiente con el balón, muy concentrad". "Tenemos que adaptarnos a todo lo que nos toque y a superar a un rival, que ya superamos en la primera vuelta, y que seguramente quieren ganarnos aquí”.

La necesidad de ganar: "Se lo he dicho a ellos y nos lo hemos dicho a nosotros mismos, estamos compitiendo muy bien contra todos, pero yo ya no quiero competir, quiero ganar. Tenemos que conseguir una victoria, es verdad que el equipo está en buena dinámica. El otro día, a nivel de ocasiones, si hubiéramos tenido un poco de paciencia en el último tramo seguramente hubiéramos conseguido ganar. El día de Águilas, aquí en casa, también tuvimos ocasiones para haber marcado y dominamos bastante el partido, pero con eso no nos está llegando. Así que hay que tener un puntito más de concentración, de intensidad, de agresividad y de área".

Características del Estepona. "Es una pedazo de plantilla, que en el mercado enero se ha reforzado muy bien también, que es el segundo mejor visitante, tiene muchas cosas positivas. Con el cambio entrenador la verdad que han tomado un rumbo que es el de estar arriba, pero que es verdad que llevan un mes que han ganado en casa al Manchego, pero les está costando ganar fuera. Pues eso tenemos que aprovecharlo".