El Cádiz B saca provecho de nuevo (1-0) a su seriedad táctica

El Cádiz B acumuló otros tres puntos en su casillero merced a la que se ha demostrado repetidamente que es su gran especialidad, el triunfo por 1-0. La víctima fue en esta oportunidad un San Roque de Lepe que apenas inquietó a una escuadra local con escasas fisuras a la hora de defender y dotada, al contrario de lo que suele ser habitual en los equipos filiales, de una seriedad táctica propia de conjuntos profesionales.

La brillantez no hizo acto de presencia en un campo Ramón Blanco que presentó en su grada una escasa afluencia de espectadores, posiblemente por la coincidencia con la celebración de la Media Maratón entre Cádiz y San Fernando con los consiguientes cortes de tráfico. A la falta de vistosidad en el juego contribuyó sobremanera el fortísimo viento de levante, pese al cual los pupilos de Juanma Pavón llevaron la iniciativa en el primer periodo aun sin hacer trabajar al guardameta onubense.

No varió el panorama al principio de la segunda parte, sirviendo una falta lanzada por Moi rozando un poste de prolegómeno del inmediato gol que sería el único del choque. Braganza colocó un perfecto centro raso en carrera que Seth Vega, que llegaba embalado, solo tuvo que empujar en el segundo palo. Los cadistas ya no inquietaron más, atentos sobre todo a no dejar resquicio para que se colaran los integrantes del San Roque de Lepe, hasta entonces inoperantes. Pese a ello, Higor Rocha llegó a proporcionar un par de sustos que resolvió con solvencia Cristian Arco.