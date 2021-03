El barbateño Bryan Gil cumplió el sueño de todo futbolista. Guardará siempre en su memoria el 25 de marzo de 2021, la fecha en la que debutó en la selección española.

El extremo del Eibar (cedido por el Sevilla) se estrenó con el combinado nacional en su primera convocatoria. Y además lo hizo en un partido oficial contra Grecia valedero para la clasificación para el Mundial 2022.

El gaditano, como era de esperar, empezó el encuentro como suplente, pero acabó por tener una oportunidad. Saltó al césped en el minuto 64 en sustitución de Sergio Canales cuando en el marcador reinaba el empate a uno.

No jugó minutos de la basura. Todo lo contrario. Luis Enrique le dio la alternativa en un momento de máxima dificultad para la selección, poco después del tanto de la igualada del conjunto heleno.

Bryan Gil se ubicó en la banda izquierda, pegado a la línea de banda para tratar de abrir el campo ante un rival metido muy atrás. Dio frescura y verticalidad, con peligro y descaro, como si llevara toda la vida. Intervino con velocidad y desborde y puso varios centros que no encontró rematador en pleno asedio de España al área de la escuadra visitante.

Bryan, a quien el Cádiz CF descartó el pasado verano, no olvidará nunca ese día aunque la alegría no fue completa porque la selección, que era favorita, no pasó del empate ante un rival inferior en el primer compromiso con vistas al Mundial. Es el primer barbateño en jugar con la selección absoluta de fútbol y el vigésimo gaditano en representar a su país.

El zurdo se une a Manuel Osorio, Antonio Benítez, Quique Romero, Kiko Narváez, Dani Güiza, Manuel Botubot, Juan José, Juanito, Suso, Juan López Hita, Andrés Mateo, Manuel Mesa, Adolfo Aldana, Enrique Montero, Joaquín, Gallego, Nolito, Luis Alberto y Superpaco.

El portuense Joaquín es que el que acumula más internacionalidades con 51 partidos. Es el único gaditano que supera la barrera de los 50. Bryan Gil acaba de activar el contador y con sólo 20 años tiene toda una carrera por delante para sumar encuentros con España.

El barbateño habló después del partido. "Estoy contento por el debut pero fastidiado por el resultado", dijo tras el empate ante Grecia.