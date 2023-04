La Bahía de Cádiz sorprende a los aspirantes del Europeo de ILCA 4

Cambio de tercio en la bahía gaditana en la cuarta jornada del Campeonato de Europa de ILCA 4, disputada este jueves bajo condiciones muy diferentes por el cambio del viento de Levante a Poniente y la bajada de intensidad a máximas de 8 nudos. Jornada que también comenzaba más tarde, pasadas las dos de la tarde, algo que los participantes agradecían después de la paliza del miércoles, y que se resolvía con dos pruebas más para todos.

La bajada del viento ha permitido lucirse a los que navegan mejor con estas condiciones, lo que se traduce en un campeonato más justo y emocionante a falta de dos jornadas. A falta de viento, los jóvenes patrones tenían hoy que tirar de olfato, en unos recorridos muy técnicos en busca de la mayor presión en el campo de regatas. Hoy era el día de poner en práctica la teoría para tomar la mejor decisión de cara a estar delante en los tramos. A diferencia de los días anteriores, las pruebas eran hoy más lentas pero igual de espectaculares dada la competitividad existente en la flota.

El italiano Nicoló Giuseppe Cassitta despega entre los chicos, rentando ya siete puntos al siguiente clasificado, su compatriota Salvatore Falchi. Cassita rompía su imbatibilidad en un comienzo discreto con un 5º pero se hacía de nuevo con el área de regatas y las nuevas condiciones ganando la siguiente prueba. Por su parte Falchi también pinchaba en la primera prueba, aunque en su caso era mucho más grave con un 33º que puede descartar para no llegar a mayores. El sexto en la siguiente prueba y la bajada de presión de los rivales, le permite seguir segundo y romper el empate con el francés Quentin Wallbott, hoy 16º en ambas pruebas, con más de diez puntos a su favor.

El cuarto puesto es ahora para el galo Max Cheli, que sube un puesto pero mira el podio con la distancia que dan los once puntos que lo separan. Le sigue el italiano Leonardo Locci con seis puntos más, empatado con el primer Sub 16, titulo provisional que pasa a defender el español Tim Lubat, 7º y 4º hoy. El balear está obligado a seguir fino ya que tiene a solo cuatro puntos a su inmediato rival, el italiano Lorenzo Ghirotti, que cierra el top10 como segundo Sub 16. El siguiente español es el canario Pol Núñez en el decimoprimer puesto, y el primer regatista de la comunidad anfitriona es Roberto Aguilar del CNM Benalmádena en el puesto 33.

Vuelco total en la clasificación femenina, donde caen las dos deportistas que defendían hoy el liderato empatadas a puntos, la americana Isabella Mendoza, ahora sexta, y la holandesa Amelie Swen, que baja del segundo al decimotercer puesto. La nueva líder es la sub 16 polaca Hanna Rogowska, 8ª y 3ª hoy, seguida con tres puntos más por la griega Hermionie Ghicas, también Sub 16, que valida un 10º y descarta otro. Con diez puntos más, el tercer puesto es ahora para la primera Sub 18, la francesa Joana Alves Lourenco, regatista que valida un 11º y debe la plaza al descarte con el que resuelve de su lado el empate con la ucraniana Alina Shapovalova, cuarta. El top5 lo cierra la ganadora de las dos pruebas de hoy, la francesa Gilda Dondona con cinco puntos más. No ha sido un buen día para la campeona de España y defensora del título europeo, la valenciana Irene de Tomás, que baja al puesto 25 con un día para olvidar. Tres puestos más abajo se sitúa la andaluza del CN Elcano, Marta Franco, a solo tres puntos de la valenciana.

Mañana viernes será una jornada decisiva de cara a la gran final del sábado. El comité prevé dos nuevas pruebas con las primeras salidas a partir de las 13:00 horas y una previsión de viento de Poniente de 10 nudos de intensidad media.

El Campeonato de Europa de ILCA 4 es una regata organizada por el Ayuntamiento de Cádiz, el Instituto Municipal del Deporte de Cádiz, la Real Federación Española de Vela y EurILCA, con el apoyo de la Federación Andaluza de Vela, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y la Universidad de Cádiz, gracias al patrocinio de Eléctrica de Cádiz, Aguas de Cádiz y Cupra Automoción Terry.