Alcalá de Guadaíra, destino del Chiclana este domingo

El Chiclana afronta la cuarta jornada de liga camino de Alcalá de Guadaíra para enfrentarse al equipo local, el CD Alcalá, que se encuentra inmerso en su segunda temporada en la categoría, desde que descendiera en 2018 este histórico club de Tercera División. Los chicos de Lupi llevan una victoria, un empate y una derrota y a mediodía del domingo buscarán su segundo triunfo a domicilio tras imponerse hace dos semanas al San José en su estadio.

En el Municipal todavía no han podido conservar los tres puntos, puesto que empataron con el Espeleño en la primera jornada y cayeron ante el San Roque el domingo pasado. Pese a ello, el míster está muy contento con el rendimiento del equipo en estos primeros pasos del curso. Tanto, que ni siquiera le dio importancia al penalti no pitado al inicio del último partido: "No nos podemos agarrar a eso", afirma. Porque el Chiclana supo poner en apuros a todo un San Roque y tuvo ocasiones suficientes como para empatar e incluso darle la vuelta al marcador. "Los jugadores han estado a la altura de lo que el encuentro demandaba y han sabido competirle", reconoce Lupi.

Otra de las claves de los blancos es la capacidad de rehacerse en un sistema diferente al inicial cambiando el dibujo, no solo a los jugadores, al que todo el vestuario ha sabido adaptarse. "Este año estamos haciendo más variaciones y no hay nada que reprochar a los chicos", defiende.

La cosa va de cocos ilustres esta campaña, pues el Alcalá también sabe lo que es formar un muro inquebrantable y desesperar a un rival con juego de toque, como hizo con el Atlético Onubense (filial del Recreativo de Huelva) la última jornada. Además, necesita ganar con urgencia porque solo lleva dos puntos, gracias a los empates frente a este último y al Aroche, y no conoce la victoria.

Respecto a la última convocatoria hay varios cambios. Manzorro entra en defensa por Raúl, que se cae de la lista junto con Javi Estudillo, y regresan Marcos Rodríguez, Christian y Alberto Baizán. Josemi Caballero no viajará por motivos laborales, mientras que Samuel continúa ejercitándose.