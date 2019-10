Los incidentes en el fútbol portuense se han puesto tristemente de moda en las últimas semanas. Si el anterior fin de semana se produjeron una invasión de campo y una enorme trifulca al terminar el derbi local de Segunda Andaluza sénior entre el Estrella Portuense y el Racing Portuense, durante el más reciente la cosa ha ido a mayores al resultar agredido un árbitro de 20 años tras acabar un encuentro ¡¡¡de alevines!!!

El lamentable suceso acaeció el sábado 12 en un encuentro correspondiente al grupo 3 de Cuarta Andaluza alevín, disputado por los equipos El Juncal Atlético y Colegio Guadalete. El mismo se celebró en el campo municipal El Juncal desde las 13:30 horas y finalizó con victoria del cuadro visitante por 4-7. La víctima fue Abel Gabriel Bayard Ullén, colegiado que el próximo miércoles cumplirá 21 años.

El joven árbitro relata así lo ocurrido a lo largo de la contienda: "Esta vez uno de los padres me agredió, todo pasó más allá de los insultos a los que estamos acostumbrados a escuchar en un terreno de juego. Este padre se llevó desde el minuto 1 increpándome desde la grada, con insultos y amenazas; lógicamente, yo pasé de sus palabras. Cuando finalizó el partido, su hijo me dijo 'eres un vendido y un gilipollas'. Yo, al ver esta falta de respeto hacia mí expulsé a dicho jugador, que comenzó a llorar".

El asunto no quedó ahí, complicándose con la intervención directa del padre del menor: "Luego me dispuse, como siempre, a saludar a los delegados de ambos equipos. Cuando me acerqué al banquillo del equipo de su hijo, este padre saltó la valla hacia el terreno de juego y se dirigió hacia mí señalándome con su dedo índice puesto en mi cara diciéndome 'todo esto es culpa tuya'. Yo no le contesté".

Lo peor estaba por llegar pues a continuación se produjo la agresión: "Después de ponerme el dedo sobre mi cara, empezó a poner su cabeza sobre la mía con ánimo de golpearme. En ese momento, vino mi padre y le dijo 'este es mi hijo y delante de mí no lo tocas'. Entonces, el padre del jugador se abalanzó sobre mí y me puso la mano en el cuello, dejándome unas marcas".

El mensaje del colegiado portuense no tiene desperdicio: "Agredir a una persona es de vergüenza, pero ya hacerlo delante de niños pequeños llega a un límite extremo".

La agresión sufrida no ha mermado la ilusión de Abel, a quien no se le pasa por la cabeza dejar de arbitrar: "El próximo fin de semana saldré con más ganas, para hacer lo que me gusta de verdad. Este acto no pondrá ningún obstáculo a mis sueños y metas".

Evidentemente, tras pasar por el hospital, Abel Bayard presentó la pertinente denuncia y ya ha sido incluso fechado el correspondiente juicio rápido, que se llevará a cabo el martes de esta semana.