 4 aspiradoras que están arrasando en ventas en el Amazon Prime Day 2024

El tiempo pasa tan rápido, que casi ni nos damos cuenta de cómo vuela porque, ¿sabes que esta nueva edición de julio del Amazon Prime Day 2024 es ya la décima? El gigante de las compras online bate récords de ventas con sus grandes ofertas del Amazon Prime Day. De hecho, en 2023, sus clientes Prime consiguieron ahorrar más de 2.400 millones de euros, ¡casi nada! Con los descuentos que hemos visto ya, estamos más que seguros que superará esas cifras con creces.

Y es que los Prime Days de Amazon son famosos por sus cientos de miles de ofertas exclusivas para clientes Prime con el fin de premiarles por su fidelidad. Y no te preocupes si todavía no estás suscrito a Amazon, puedes hacerlo en un par de minutos desde este enlace. Sí, es posible unirte a Prime ahora mismo y disfrutar de las ofertas Amazon Prime Day, así que no pierdas tiempo y ¡suscríbete!

Descubre más ofertas del Amazon Prime Day 2024

Lo mejor de todo es que las ofertas del Amazon Prime Day 2024 se aplican a todas las categorías de la web, es decir, sus más de 2.000 productos disponibles tienen descuentazos durante estos dos días de julio. Para que te hagas una idea de lo que se cuece, te dejamos, a continuación, 4 aspiradoras con las mejores ofertas del Prime Day 2024. ¿Estás preparado? ¡Allá amos!

iRobot Roomba 692

Con el robot aspirador iRobot Roomba 692 tendrás los suelos limpios sin esfuerzo ya que este aparato de limpieza inteligente aprende de tus hábitos de limpieza y te sugiere programas personalizados diarios. Gracias a su sistema de limpieza en tres fases que combina agitación y potencia de succión, la suciedad difícil dejará de ser un problema en tu casa, tanto en suelos como en alfombras. Cuenta con dos cepillos contrarotantes y un cepillo especial para limpiar esquinas y bordes. Gracias a sus dos sensores avanzados y a su detección de desnivel, se desplaza por debajo y alrededor de los muebles sin caerse y evitando obstáculos. Se puede controlar a través de aplicación móvil y por asistente de voz. ¡Solo en el Prime Day de Amazon!

Comprar en Amazon por ( 299 ) 178,60€

BISSELL SpotClean Pet Pro

Las mascotas son un miembro más de la familia y las amamos con locura, pero hemos de reconocer que, muchas veces, ensucian la casa con sus patitas sucias. Por eso, te vendrá muy bien adquirir en el Amazon Prime Day 2024 este limpiador de manchas de mascotas BISSELL SpotClean Pet Pro, un aspirador de agua con motor de 750 W que realiza una eliminación efectiva de la suciedad en casa y que también puede usarse como aspiradora para el coche. Trae integrada una manguera de 1,5 metros con gran potencia de succión, acción de cepillo y varias fórmulas de limpieza para eliminar las manchas de mascotas.

Comprar en Amazon por ( 269,99 ) 169,99€

Aspiradora escoba inalámbrica PrettyCare

Otro aparato para limpiar la casa supercómodo es la famosa aspiradora escoba inalámbrica PRETTYCARE. Una aspiradora sin cables con 20.000Pa de succión que recoge fácilmente el polvo, el pelo y restos de comida. Aunque tenga un cuerpo ligero y sea inalámbrica, esto no está reñido con su gran potencia de succión. Además, para facilitarte el trabajo, no lleva bolsas y su diseño es ergonómico para que puedas usarla durante un largo período de tiempo con una sola mano. Viene con pantalla para saber la potencia restante en tiempo real, sistema de filtración icónica de 4 etapas y sistema de alta densidad. Su cabezal puede girar 180º hacia la izquierda y hacia la derecha y 90º hacia arriba y hacia abajo. Su cubo de basura es de 1,2 litros y la autonomía de su batería de 30 minutos. Aprovecha los descuentos del Amazon Prime 2024 para conseguirla por mucho menos.

Comprar en Amazon por ( 189,99 ) 129,99€

Dreame L20 Ultra Complete

La última opción de las ofertas del Amazon Prime Day es este robot aspirador. El dreame L20 Ultra Complete, un aparato de limpieza inteligente que aspira y limpia los suelos. Viene con sistema DuoScrub compuesto por dos almohadillas giratorias de alta velocidad y un tanque de 300 ml de agua. Además, tiene elevación de mopas para no mojar las alfombras y elusión de obstáculos. Detecta alfombras y moquetas y, cuando está ante una de ellas, automáticamente aumenta la potencia de succión para un aspirado más profundo. Compatible con Siri y App móvil.

Comprar en Amazon por ( 1199 ) 899€

