Vuelve Gastromúsica a Sanlúcar

Tras el paréntesis impuesto por la pandemia, vuelve a Sanlúcar Gastromúsica, que se celebrará el próximo sábado 2 de abril en el Teatro Municipal.

Promovido por Espacio DécimoArte y La Juanela como “el mayor evento gastromusical que se celebra en la provincia de Cádiz”, en esta nueva edición -la tercera ya- rendirá homenaje a la ciudad como Capital Española de la Gastronomía y al V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.

El evento, que se presentó en la sala La Obra, mantiene su idea de ofrecer doce horas ininterrumpidas de actuaciones musicales y un recorrido por la gastronomía internacional. Actuarán María del Tango, Ladys and The Cats, Freak and Funk, Sin Noticias de Gurb, DJ Reyes Estrada y DJ Romey. En el apartado gastronómico harán lo propio la taquería Mano de Santo, Gadisushi, El Bucarito y Espacio DécimoArte.

En la presentación, el alcalde, Víctor Mora, mostró el respaldo municipal a la organización de este evento recordando que en su pasada edición (2019) reunió a más de 2.000 personas.

En otro orden de cosas, el regidor sanluqueño ha hecho un balance muy positivo de ‘Tapas y Pintxos’, el Congreso Nacional de Gastronomía en Miniatura Sanlúcar 2022, destacando que sólo en medios escritos y digitales ha alcanzado los 12,5 millones de personas, con un impacto publicitario de 278.000 euros, según los estudios realizados.