Sanlúcar: El Gobierno local plantea la “congelación” de los impuestos y tasas en 2022

El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, ha anunciado la “congelación generalizada de todos los impuestos y tasas municipales” en 2022, apuntando que el Pleno del Ayuntamiento abordará la propuesta del Gobierno local de las nuevas ordenanzas fiscales esta semana.

Según ha destacado, “impuestos como el de recogida de basuras, vados, vehículos, plusvalía o escaparates están congelados desde el año 2013, lo cual dice mucho de la voluntad política del equipo de Gobierno, que apuesta de nuevo por no incrementar la presión impositiva”.

El regidor sanluqueño ha adelantado, igualmente, la novedosa creación de “una tasa de recogida de animales, que se liquidará a los que abandonen a sus mascotas en la vía pública y, además, supondrá que las empresas puedan licitar el contrato de retirada de animales con mayor garantía”.

Mora ha explicado que “también se congelan los impuestos y tasas que afectan al sector de la hostelería y del comercio local”, señalando que “todas las medidas de apoyo que afectan directamente a los hosteleros y comerciantes han sido consensuadas previamente con ellos en las diferentes mesas sectoriales en las que se ha venido trabajando para adaptar las medidas a las necesidades reales de los empresarios”.

Así, “se modifican los periodos de temporada alta y baja -hasta la fecha la temporada alta comprendía los meses de mayo a octubre y la baja de noviembre a abril- reduciendo el de temporada alta a cuatro meses -los de junio a septiembre-, con lo cual se produce un ahorro económico para los empresarios”.

Por otro lado, el Gobierno municipal plantea “disponer al cobro la tasa de toldos tipo C (como porterías) por mes y no por trimestres, para que sus titulares no tengan que pagar por el mismo cuando estén cerrados por algún motivo y no se despliegue en su totalidad”.

Además, “los negocios de las zonas de Trascuesta, las plazas de San Roque y de los Cisnes y La Calzada que no disponen de local fijo, igualmente tendrán la misma cuota como ambulante, lo que supondrá para muchos de estos negocios un ahorro cuantitativo de hasta el 40% de dicho importe”.

En cuanto a “los negocios con local y mostrador o expositor”, el Gobierno local plantea su modificación, “de manera que puedan colocarlo a lo largo de su fachada por un importe fijo anual de 1.056 euros, lo que supondrá en ocupaciones de ocho metros cuadrados un ahorro de más de 2.000 euros anuales”.

Según el alcalde, “estas medidas van a suponer, a modo de ejemplo, que un bar de la zona centro tendrá un ahorro del 15% en ocupación de mesas y sillas, y del 11, 20% en toldos”.

Por otra parte, las ordenanzas fiscales propuestas recogen “la actualización con respecto al IPC de los impuestos de todos los servicios concesionados”. En relación a la tasa del agua, ha recordado el anuncio municipal de semanas atrás de que “no se va a repercutir en los ciudadanos, porque será el Ayuntamiento el que asuma ese coste”.

Mora ha subrayado, asimismo, que los residentes de El Almendral, Huerta de San Cayetano y El Palomar, entre otras zonas de la ciudad, “se benefician desde este ejercicio de una bonificación de hasta en un 95% del IBI, solucionando un problema que generó la Junta de Andalucía con estos vecinos”.

A modo de conclusión, el alcalde ha manifestado que “es el momento de estar con los vecinos, los autónomos y los emprendedores”.