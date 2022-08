Sanlúcar: Ayudas municipales a empresas por la Capitalidad Gastronómica

La nueva convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Sanlúcar a la “creación y consolidación de empresas” incluye, como novedades, además de una ampliación de las cuantías, la concesión de subvenciones para las inversiones realizadas con motivo de la Capitalidad Española de la Gastronomía.

El Gobierno local, que ha aprobado este jueves el incremento de las ayudas, ha destacado que estas subvenciones “muy demandadas en los últimos años” constituyen “una herramienta de apoyo a las empresas sanluqueñas que hayan hecho inversiones, cambio de local y hayan iniciado su actividad profesional”.

En referencia a la “especial” novedad de esta convocatoria, el Gobierno municipal ha explicado que “en reconocimiento al esfuerzo que el sector productivo de la localidad está realizando con motivo del nombramiento de Sanlúcar como Capital Gastronómica de España, se amplía el importe máximo de las ayudas por inversión para aquellos empresarios que hayan realizado dichas inversiones con el fin de mejorar sus servicios con motivo de este galardón”.

Las ayudas se estructuran en subvenciones de 750 euros para “proyectos o actuaciones con presupuestos iguales o superiores a 1.000 euros e inferiores a 1.900 euros IVA no incluido”; de 1.500 euros “para proyectos o actuaciones con presupuestos iguales o superiores a 1.900 euros e inferiores a 2.550 euros IVA no incluido”; y de 2.000 euros “para proyectos o actuaciones con presupuestos superiores a 2.550 euros IVA no incluido”.

En el capítulo de subvenciones a la “consolidación de empresas”, recoge que estas subvenciones cubrirán “el 80 % del importe de las inversiones realizadas, con un importe mínimo de 500 y un máximo de 2.000 euros para proyectos o actuaciones realizadas por las empresas y profesionales con más de tres años de antigüedad, con la salvedad de aquellas actuaciones que se hayan realizado con motivo de la concesión a Sanlúcar de la Capitalidad Gastronómica de España, en cuyo caso y, tras su justificación, el importe máximo podrá alcanzar los 2.500 euros”.

Los interesados pueden informarse en la Oficina de Fomento Económico, sita en la calle Manuel de Diego Lora; solicitando la documentación necesaria por correo electrónico a fomentodeempresas@gmail.com o a través del teléfono 956 380104. El plazo de presentación de solicitudes se abrirá cuando se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).