El PP ha lamentado que Sanlúcar cerrara el año con 1.853 parados más que en diciembre de 2019 –en total, 10.588-, asegurando que se tratan de unas “dramáticas cifras” ante las que el Gobierno local PSOE-Ciudadanos (Cs) “no mueve ni una ceja”.

Según su presidenta local, Carmen Pérez, las “recetas” de ambos partidos “agravarán aún más el que hoy por hoy es el primer problema de los sanluqueños”. "Sin rebaja de tasas e impuestos habrá más paro", ha asegurado.

La portavoz popular acusa al regidor sanluqueño, Víctor Mora (PSOE), y el primer teniente de alcalde, Javier Goméz Porrúa (Cs) de “asfixiar a autónomos y empresarios locales y ahuyentar a quien quiera invertir un céntimo en la ciudad”.

“El Ayuntamiento no atiende las demandas de los sectores más pujantes de la ciudad. Por un lado, el Gobierno local no muestra rechazo a una reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que perjudica a los agricultores ni acomete las reformas necesarias de las carreteras del Práctico y La Reyerta. Por otro, desatiende las demandas del sector turístico para invertir en infraestructuras como el paseo marítimo de Bajo de Guía y no ofrece atractivos para los visitantes. El verano lo salva la Sociedad de Carreras de Caballos. El Ayuntamiento es incapaz de confeccionar una oferta cultural y musical de altura”, ha manifestado.

A juicio de la concejala del PP, Mora y Gómez Porrúa “han desaprovechado oportunidades como el plan de empleo de la Junta de Andalucía y son incapaces incluso de poner en marcha una bolsa de empleo”. "Ni siquiera han sido capaces de presentar a la Diputación una estrategia para captar fondos europeos. Solo han sido capaces de ofrecer una lluvia de ideas", asevera.

En palabras también de la portavoz del PP, "hace falta salir de los despachos y preocuparse menos por las fotos. Hay que arrimar el hombro para atajar una sangría laboral que no cesará en 2021 si no rectifican".

El PSOE ha replicado que “por desgracia, si hay algo con lo que a los populares de Sanlúcar se les llena la boca es con el desempleo, pero no porque sus dirigentes en la Junta hagan algo por atajarlo, sino porque aplauden cuando a Sanlúcar algo le va mal”.

Los socialistas sostienen que “el desempleo es una lacra contra la que todas las administraciones deben luchar, pero en Sanlúcar, salvo el Ayuntamiento y la Diputación, poco hace la Junta, que es la que tiene las competencias en materia de empleo”.

En este sentido, critican que en los nuevos presupuestos autonómicos “no hay un euro para planes de empleo”. “Sin embargo, en Sanlúcar, el gobierno que preside el socialista Víctor Mora invirtió el pasado año 4,5 millones de euros en contratos temporales, además de conceder numerosas ayudas directas a autónomos y pequeñas empresas de la localidad”, argumentan reclamando a la Junta “planes específicos de empleo" para la ciudad.

El PSOE censura que en las cuentas autonómicas tampoco hay “ni un solo euro en inversiones para Sanlúcar, para mejorar sus infraestructuras, como la Carretera del Práctico, vital para la agricultura de La Algaida, por poner un ejemplo”. “Tampoco para los accesos de la ciudad. Poco impulso da así el PP a los que se plantean invertir en la ciudad”, afirma.

Los socialistas se quejan igualmente de que “las naves nido comprometidas por el Gobierno autonómico siguen en el aire, como el traslado del Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) a La Dehesilla, por lo que poco interés tienen hacia los emprendedores”.

Vacunación contra el Covid

El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, a la sazón secretario local del PSOE, ha pedido a los responsables sanitarios de la Junta “mayor celeridad” en el proceso de vacunación contra la Covid-19, lamentando que “desde el inicio de la campaña en la localidad han sido muy pocas las personas a las que se les han inyectado las dosis”.

“En un primer momento solo se ha vacunado a los residentes y trabajadores de la Residencia de Mayores Nuestra Señora de la Caridad, así como a los usuarios y trabajadores de Afanas, y aunque en estos días ha empezado a vacunarse personal sanitario, el procedimiento está siendo lento. La marcha de la vacunación debe ir más rápido para llegar cuanto antes al resto de la población”, ha manifestado.

El regidor socialista pide a la Administración autonómica “más recursos sanitarios” a tal fin, además de un “refuerzo de la sanidad pública para hacer frente a la nueva ola del virus”.