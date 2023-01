Sanlúcar: El IES Elcano consolida su apuesta por la internacionalización

El instituto Juan Sebastián Elcano de Sanlúcar ha sido acreditado como centro Erasmus+ hasta 2027, según ha informado este centro educativo en un balance público muy positivo que ha hecho de su “apuesta por la internacionalización” durante 2022, además de anunciar los proyectos planteados en este ámbito para el año que acaba de empezar.

De acuerdo con dicha acreditación “ya se ha llevado a cabo un job shadowing o aprendizaje por observación en Francia, se realizarán cursos de actualización para el profesorado y habrá diversas movilidades del alumnado, comenzando por un intercambio con Barcelos (Portugal) en el que se trabajará la temática del medioambiente”.

Este instituto de Sanlúcar ha despedido “un año 2022 repleto de experiencias internacionales, tanto para alumnado como profesorado, gracias a los proyectos Erasmus+ Bilingualism in Monolingual Contexts (BiMo) y Complex Challenges and Innovative Solutions by Mastering Critics”.

En BiMo “se está llevando a cabo junto a centros de Cantabria, Italia, Rumanía y Lituania, coordinados por la UNED, una investigación sobre el bilingüismo de la cual surgirán una serie de cursos para familias, profesorado y equipos directivos, que estarán disponibles en la web de la UNED una vez finalice dicha investigación en marzo de 2023; así como ejemplos de buenas prácticas y un libro sobre el sistema educativo bilingüe en los diversos países participantes”. A lo largo del pasado año hubo visitas y reuniones en Florencia, Madrid y Kaunas.

En cuanto al segundo proyecto, conocido dentro del IES como Tackle, “el alumnado ha trabajado sobre temas tan de actualidad como la inmigración, la democracia, y los derechos humanos; y ha expuesto las conclusiones de estas investigaciones en las reuniones celebradas en Estambul, Slupsk y Sanlúcar, donde recibió el pasado noviembre a los países socios del proyecto: Grecia, Polonia, Reino Unido y Turquía”. “Esta ha sido, sin duda, una experiencia enriquecedora que el alumnado recordará de por vida”, ha destacado el instituto al respecto.

El nuevo año “se presenta igualmente lleno de actividades internacionales previstas gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo de los proyectos Erasmus+”. En este sentido, ha anunciado que “las reuniones de cierre de ambos proyectos serán en febrero en Iasi (Rumanía) y en marzo en Komotini (Grecia)”.