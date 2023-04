Feria de Rota: Una fiesta abierta con mucha solera

Mandan las mujeres. En la Feria de Rota mandan las mujeres. Basta dar una vuelta por el Real para comprobar que no cabe discutirlo. Claro, aparentemente este aserto tiene trampa, porque este jueves se celebra el Día de la Mujer en el recinto primaveral roteño, pero lo cierto es que la tradición de esta fiesta que en 2023 cumple 80 años indica que lleva por delante el género femenino.

La jornada inaugural del jueves, la primera completa de esta edición de la Feria, estuvo precedida por el encendido del alumbrado el miércoles, una noche en la que además cobró protagonismo la Orden de la Urta de Oro, cuyo jurado, como es costumbre, elige este día para dar a conocer su decisión en torno a este reconocimiento anual de carácter oficial. Eso fue poco antes de que las dos portadas, los 14 pórticos dobles y los 55 arcos que forman parte del alumbrado de este año iluminaran el Real, abriendo así esta edición.

El propio alcalde, Javier Ruiz, dio a conocer que recibirá la distinción de la Urta de Oro el compositor, cantante y músico roteño Antonio Caballero Molina, un artista de los pies a la cabeza más conocido como Antoñito Molina, por ser “un magnífico embajador de nuestra localidad en todos y cada uno de los auditorios que llena de público con su simpatía y su arte”.

La noche del miércoles dejó pasó, efectivamente, al Día de la Mujer, que en esta edición ha tenido como protagonistas, cómo no, a los trajes de flamenca y las mujeres que los confeccionan. De hecho, los actos organizados para esta jornada en el Pabellón Municipal han tenido como excelente broche un acto de homenaje “a todas las mujeres -15 en total- que, bien al frente de empresas o como costureras, han hecho de esta vestimenta su pasión y profesión, contribuyendo a que nuestra feria cada año luzca así de bonita y engalanada”, en palabras de la concejala de Igualdad, Luisa Fernández.

Otro punto de referencia del Real que salta a la vista por su buen ambiente es la Caseta Municipal ‘Nueva Jarilla’, también conocida como la de la tercera edad o de los mayores. Actuaciones, degustaciones y exhibiciones de talleres son algunas de las citas que acoge este recinto todos los días de Feria. Ni que decirse tiene que es una caseta abierta al público en general, especialmente a los roteños y visitantes que buscan disfrutar con las actuaciones de artistas tanto de Rota como de fuera de la localidad.

La fiesta por excelencia del calendario roteño también va de concursos. El programa incluye los de casetas particulares, de sevillanas y del paseo de caballos y jinetes. El certamen de sevillanas se celebrará este viernes. El grupo rociero Alborada del Sur será el encargado de acompañar con su arte y su música a los participantes.

En cuanto al concurso de las casetas, premiará a las casetas tanto fijas como portátiles que se distingan por “su mejor ambiente andaluz”. La sana competencia siempre está servida, habida cuenta de que las peñas y demás entidades que cada año instalan sus casetas se esmeran en que la Feria luzca en todo su esplendor también en el interior de sus instalaciones.

El paseo de caballos y enganches, otro de los atractivos del evento, estará activo el viernes, el sábado y el domingo desde las doce del mediodía hasta las ocho de la tarde. Y, hablando de caballos, cabe destacar igualmente que la Escuela Municipal de Hípica ‘Francisco de Paula Ortega García’ es también un recinto de interés en la programación de la Feria de Rota. Esta misma noche, a partir de las 20:30 horas, la pista central de estas instalaciones será escenario del reconocido espectáculo El arte de Andalucía a caballo, que, como muy bien saben los aficionados a este mundo, escenifica el Club Ecuestre ‘La Arboleda’, del sanluqueño Carmelo Cuevas. Para esta cita cuenta con la colaboración de la Asociación de Caballistas ‘La Posada’ de Rota.

El calor no ha perdonado este jueves y los pronósticos apuntan a que las altas temperaturas seguirán reinando durante el fin de semana, pero no suponen ningún impedimento para disfrutar de esta fiesta que enarbola el buen ambiente en excelente compañía de familiares, amigos y compañeros de trabajo, y, por supuesto, también la excelente gastronomía de la tierra. Un año más, dada la coincidencia de fechas, los moteros atraídos por el Mundial de Motociclismo de Jerez tendrán la oportunidad de comprobarlo. Y no solamente ellos.