Este verano no abrirá la piscina municipal de Trebujena

El Ayuntamiento de Trebujena no abrirá este verano la piscina municipal y ha suspendido la celebración de la Feria y Fiestas Patronales de la localidad, programadas cada año a mediados del mes de agosto, como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus.

El alcalde, Jorge Rodríguez, ha manifestado que “son decisiones duras, pero necesarias, que hay que tomar en momentos en los que no se dan las condiciones sanitarias idóneas para la celebración de un evento como la Feria y la apertura de la piscina municipal”. “El ritmo de vacunación no está siendo el esperado, por lo que no confiamos en que se den las condiciones higiénico-sanitarias deseadas”, ha precisado.

Como ya ocurrió en 2020, el próximo verano no se celebrará dicho evento, habida cuenta de que “no se dan las condiciones adecuadas desde el punto de vista sanitario para celebrar la fiesta”, según ha reiterado Rodríguez lamentando “tener que tomar esta decisión”, pero apuntando la necesidad de “ser cautos en esta situación”.

En cuanto a la piscina municipal, el alcalde ha asegurado que “el Ayuntamiento no puede garantizar que se respeten las medidas de seguridad” en dichas instalaciones. “El riesgo es bastante elevado, por lo que es momento de ser precavidos. Es lo más sensato y lo más razonable en estos momentos, cuando nos toca seguir siendo responsables para no poner en peligro a nuestros vecinos”, ha agregado.