-¿Qué balance hace del estado de alarma en Rota hasta ahora?

-A nivel municipal la situación es relativamente tranquila. Los ciudadanos de Rota están preocupados por la crisis sanitaria del Covid-19, pero desde un primer momento han sido muy receptivos en lo que al cumplimiento de la normativa dictada por el Gobierno durante el estado de alarma se refiere. Lo cierto es que no se han registrado incidencias de importancia. De ahí que podamos hablar de cierta tranquilidad, siempre entrecomillada, porque es evidente la preocupación existente tanto del Gobierno municipal como de los vecinos por la incidencia del coronavirus a nivel local e igualmente preocupante resulta la crisis económica que se deriva de esta situación.

-En cuanto a la incidencia de la pandemia en la ciudad por el número de casos registrados (26), ¿qué valoración hace teniendo en cuenta la información a la que ha ido accediendo como alcalde desde el principio y los datos oficiales que han empezado a difundirse hace solo unos días?

-Desde un primer momento, una de las principales reclamaciones de los vecinos ha sido conocer el número de contagios, información que nos requerían directamente al Ayuntamiento. Esa inquietud, como no podía ser de otro modo, era compartida por el Gobierno municipal. Resultaba muy difícil hacerse una idea de la situación real sin contar con datos oficiales que eran imprescindibles para saber a qué atenerse y cómo actuar.

Es por eso que reiteradamente y sin descanso hemos pedido las cifras de contagio en nuestro municipio a la Junta de Andalucía sin recibir respuesta, e imagine cuál ha sido nuestra sorpresa cuando nos hemos enterado del número de afectados a través de la prensa.

Como alcalde y responsable directo de esta situación en el municipio no puedo entender esta desinformación y falta de lealtad y transparencia con nuestra institución, máxime cuando desde el Ayuntamiento hemos sido completamente leales a las administraciones competentes, como no podía ser de otra forma. Esta información era algo fundamental que desde el principio nos requerían los ciudadanos y que sentíamos a diario no poder ofrecerles.

-¿Se esperaba la oleada de solidaridad que se ha producido en Rota como consecuencia de la crisis del coronavirus?

-Cualquiera que conozca a la gente de Rota podría esperarse algo así. Nuestra ciudad está llena de buenas personas. Rota es solidaria desde siempre, aunque creo que está situación ha sobrepasado cualquier expectativa.

Desde el minuto uno hubo disposición desde todos los sectores de la población y ya no me quedan palabras para agradecer tanto esfuerzo y tanta colaboración desinteresada. Los voluntarios, Protección Civil, las fuerzas de seguridad, la Armada Española, todas las empresas que han colaborado con la Cocina Solidaria y en especial Aeciro, que ha realizado una espectacular labor de coordinación entre nuestros comerciantes y empresarios, los trabajadores públicos, la gente anónima que ha cosido mascarillas y ha hecho pantallas, los que han cerrado sus negocios por el bien común, los que los mantienen abiertos para atender nuestras necesidades, trabajadores de la limpieza viaria, de la residencia de ancianos y de ayuda a domicilio y, cómo no, nuestros incansables agricultores desinfectando día tras día las calles de su pueblo. Esperaba y sabía que Rota estaría a la altura, pero, aún así, resulta emocionante comprobarlo.

-Esta situación única requiere de un esfuerzo extraordinario por parte del Ayuntamiento y las demás administraciones, ¿qué opina de las medidas establecidas hasta la fecha en los distintos ámbitos institucionales?

-El Gobierno de España ha puesto en marcha un paquete de medidas de carácter social muy importantes y nosotros, desde el Ayuntamiento, estamos tratando de darlas a conocer para que la información llegue al mayor número de personas posible y se puedan beneficiar de ellas, como la moratoria en las hipotecas, préstamos y alquileres. Con respecto a la Junta, estamos a la espera de que nos traslade sus medidas e igualmente serviremos como vehículo transmisor para que nuestros ciudadanos en situación vulnerable puedan verse beneficiados.

En cuanto a la gestión municipal, desde el Ayuntamiento hemos tomado decisiones importantes en relación al aplazamiento y modificación de fechas para pagos de impuestos y tasas. De igual forma, y desde el inicio de esta situación, se tomó la determinación de agilizar el pago a proveedores sacando de nuestras arcas un buen montante para inyectar liquidez a las empresas locales en estos momentos delicados. En esta línea, desde el Ayuntamiento creamos la iniciativa rotarenaceenmayo.es, una web en la que aquellos a quienes su bolsillo se lo permite y desde sus casas, pueden adquirir unos bonos por distintos importes en los numerosos comercios que se han adherido a la página y que canjearán una vez estén abiertos al público. Es una forma de apoyar el comercio de proximidad y fomentar el consumo local que ha contado con una magnífica respuesta.

Además, de aquí a un corto plazo tenemos previsto contar con el fondo de contingencia del presupuesto municipal para abrir una convocatoria extraordinaria de subvenciones destinadas a las empresas locales que puedan ayudarles a recuperarse de las pérdidas derivadas de esta situación crítica y también a afrontar la apertura de sus negocios y su adaptación a la nueva situación. Estas subvenciones vamos a valorarlas en breve con los compañeros de la oposición y, por supuesto, con Aeciro, para poder ponerlas en marcha lo antes posible.

-En sus declaraciones públicas también ha destacado como otra de las prioridades municipales las ayudas sociales. Todo apunta a que tendrá que ser así por mucho tiempo, ¿no cree?

-Lo verdaderamente importante en esta situación ha sido la salud y seguridad de nuestros ciudadanos y esa ha sido nuestra máxima prioridad. Junto a esto, no es ninguna novedad el hecho de que un importante volumen de personas, de familias, están pasando momentos muy duros. Es por eso que desde el Ayuntamiento y desde el primer momento estamos atendiendo a sus necesidades. Vamos a coordinar un sistema de ayuda en red con distintas asociaciones locales para hacer más efectiva esta asistencia. También contamos con el Centro Especial de Empleo ‘Torre de la Merced’, que a su vez organiza todas las actuaciones relativas a la Cocina solidaria y, por otra parte, en materia de vivienda, estamos prestando ayuda -la que podemos- y coordinándonos con otras administraciones para atender los casos que se nos presentan.

También nos estamos volcando en las necesidades educativas de nuestros niños y niñas para que no haya desigualdades.

-¿Cuándo prevé que Rota pueda empezar a remontar la crisis?

-Aventurarse a dar fechas es complicado. Creo que mayo o junio empieza a ser un horizonte temporal realista para que la “máquina” vuelva a ponerse en marcha, aunque es cierto que tendremos que acostumbrarnos todos a una nueva forma de ver las cosas. Esa “nueva normalidad” que se avecina.

La crisis aún nos acompañará algún tiempo más y remontarla vendrá de la mano de la adaptación a esa nueva situación que se mantendrá aún por algún tiempo. Aun así creo que debemos mirar hacia adelante con optimismo y a lo que hemos dejado atrás con perspectiva. Si de algo debe servirnos esta situación es de aprendizaje.