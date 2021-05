El alcalde de Chipiona pide disculpas por su baile sin mascarilla en un chiringuito

Más información El alcalde de Chipiona, bailando sin mascarilla en un concurrido chiringuito

El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, ha pedido disculpas públicamente por haber bailado este domingo sin cumplir la normativa anti Covid en un concurrido chiringuito de la localidad, el establecimiento Awa Beach Club.

Según ha explicado, el vídeo difundido refleja “los últimos minutos de un evento privado organizado por empresarios holandeses y alemanes con motivo de una visita de vehículos de alta gama sin cumplir las normas de la pandemia”. Aparcero ha informado que fue invitado por la organización y aprovechó para atender a posibles inversores.

En palabras del alcalde, “los presentes en este evento estaban vacunados y tenían realizadas las correspondientes PCR y, aunque la mayoría del tiempo cumplió con las normas, ello no justifica ni excusa lo que sucedió”. “Pido perdón, sé que me he equivocado y asumo las consecuencias”, ha afirmado en declaraciones a la radio-televisión municipal.

Aparcero ha asegurado que se siente muy afectado por la repercusión que ha tenido la difusión dichas imágenes, al tiempo que dice haberse puesto en contacto con la Policía Local para que “emita la sanción que corresponda”.

El alcalde ha manifestado, igualmente, que “un descuido lo puede tener cualquiera, puesto que somos humanos”, si bien ha admitido que, como máxima autoridad local, debe tener una conducta ejemplar. “Asumo las críticas, he aprendido la lección y esto no volverá a ocurrir”, ha añadido al respecto.

Aparcero ha aseverado que, a pesar de lo sucedido, no va a dejar de pedir que se cumplan las normas y que se siga actuando con prudencia, como ha hecho “desde el primer momento”, apostillando que ha estado “al pie del cañón desde el minuto uno en una de las épocas más difíciles que nos ha tocado vivir con motivo de la pandemia”.

“Lo siento mucho, pero esto no me va a parar las ganas y la energía que me trajeron hasta aquí para trabajar por Chipiona. Ahora seguiré con más fuerza para conseguir una Chipiona ciudad del futuro”, ha concluido.